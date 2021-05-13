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 國中會考逢疫情爆發　看考場、考試防疫規則總整理

國中教育會考
▲本周末就是國中教育會考，全國逾20萬名考生分別在18個考區、225個考場應試。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-13 12:59:17

本周末就是國中教育會考，全國逾20萬名考生分別在18個考區、225個考場應試。不過隨著國內疫情升溫，也讓教育部更嚴肅面對防疫工作，教育部今（13）日表示，各項防疫措施包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風。

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此外，依照慣例在考前一天，也就是14日下午3時至5時開放看考場，考生及家長均不得進入試場教室，且為避免過度群聚、配合防疫措施，將進行體溫量測，請遵照各考場學校動線進場，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度不得進入。

若是已報名但依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間涵蓋會考日期的腦生，一律不得參加考試，得參加5月29日、30日的補行考試。若有私自參加考試情事，經查證屬實後，除應由主管機關依法處置外，比照「110年國中教育會考違規處理要點」第三點，取消考試資格且不予補救。

在應試防疫規範上，考生進入考場時，須佩戴口罩並配合體溫量測，如故意不配合者，禁止進入考場。考生進入試場時須佩戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場。監試委員得請考場試務中心派員協助勸導，經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入試場。

考生於試場內考試期間應全程佩戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，依「110年國中教育會考違規處理要點」第十二點，該科考試不予計列等級或級分。

行政院今日召開院會，由教育部進行「強化校園、國中會考及全大運防疫作為」報告，而預定於5至18日辦理大專校院運動會，因應疫情升級，採單一出入口、量測體溫及落實「實聯制」，同時進行人流及動線管制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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