 國中會考逢疫情爆發　看考場、考試防疫規則總整理

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若是已報名但依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間涵蓋會考日期的腦生，一律不得參加考試，得參加5月29日、30日的補行考試。若有私自參加考試情事，經查證屬實後，除應由主管機關依法處置外，比照「110年國中教育會考違規處理要點」第三點，取消考試資格且不予補救。
在應試防疫規範上，考生進入考場時，須佩戴口罩並配合體溫量測，如故意不配合者，禁止進入考場。考生進入試場時須佩戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場。監試委員得請考場試務中心派員協助勸導，經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入試場。
考生於試場內考試期間應全程佩戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，依「110年國中教育會考違規處理要點」第十二點，該科考試不予計列等級或級分。
行政院今日召開院會，由教育部進行「強化校園、國中會考及全大運防疫作為」報告，而預定於5至18日辦理大專校院運動會，因應疫情升級，採單一出入口、量測體溫及落實「實聯制」，同時進行人流及動線管制。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。