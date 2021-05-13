封城說遭批製造恐慌　侯友宜：還是要由中央來下令

新北市長侯友宜昨（12）日表示，當社區感染爆發無法控制的時候，該封等超前部署的應變作為，該做就做，卻引發台北市長柯文哲及民進黨籍議員何博文、李坤城等人質疑「製造恐慌」；新北市長侯友宜認為，每件事情都要用做壞的打算，做好做充分的準備。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-13 13:00:10
侯友宜今（13）日受訪時強調，新北市現階段以堅壁清野的方式，對人採取匡列、採檢的方式，重點地區則是不斷全面的消毒，及在人潮聚集的地方全力防堵感染源、感染途徑，每件事情都要用做壞的打算，做好做充分的準備；尤其新北市曾做過「封城」的演練，深知所有的整備有程序及步驟、方法，中央地方一起合作防疫，「封城是要由中央來下令，地方各縣市一起配合」。
侯友宜說，只有充分的準備，才可以隨時面對危機，經常用最壞的打算，做最充分的準備，現階段還在二級警戒的過程中，但新北昨日已採強化二級的方式，讓八大特殊的休閒娛樂行業、網咖、加電子遊戲場暫停營業，希望讓疫情不再擴大；同時也不斷的提醒民眾，提高防疫的意識，每一個步驟都是有一個程序，未來會不會封城管理，這要隨著疫情的變化，採取不一樣的做法。
侯友宜重申，一定要做好充分的準備，因為攸關民眾生活大幅度的改變，及嚴格控制有關相對的民生、物資、交通動線，這個不是新北市說就可以做到，這個必須要由CDC結合新北市及其他鄰近的各縣市一起來；防疫絕對是上下一心，大家面對疫情的改變，做好充分的準備，隨時調整步伐一起努力，這樣才可以守得住疫情。
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