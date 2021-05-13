新冠肺炎是人禍？世衛獨立小組：大流行本應能避免

新冠肺炎（COVID-19）疫情自從去年爆發之後，全球確診人數已逾1.59億，死亡人數達300多萬，疫情延燒世界各國。世界衛生組織（World Health Organization，WHO）中的獨立專家小組在12日的報告中指出，世界衛生組織以及各國政府針對疫情的應對失當、錯失機會，大規模流行「原本可以避免」。





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綜合外媒報導，世界衛生組織獨立小組12日表示，世衛及全球政府的應對如同「有毒的雞尾酒」，認為世衛應該要更早「敲響警鐘」、發佈全球緊急狀態。而世界各國也沒有在2019年12月時，對中國武漢爆發疫情提高預警，更欠缺急迫性，導致隔年2月成為付出慘痛代價的「錯失的一個月」，當時就應該要採取措施避免大流行。





獨立小組指出，在去年1月22日首次召開會議時，就應該要宣布中國爆發國際疫情緊急事件，而非等到1月30日才宣布。而各國在後續一個月也沒有採取適當措施應對病毒，而WHO把旅行限制視為最後手段的準則反倒阻礙了自己；美國及歐洲則浪費了整個2月，只有在醫院塞滿時才有所做為。





專家小組共同主席、賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）直言，「我們今日身處的情勢是可以避免的，是在準備工作及應對上的大量失敗、隔閡和延誤所造成。」獨立小組認為，未來若是沒有做出重大改善，全世界仍然無法抵擋下一個可能的重大疾病流行。





世衛在去年5月時決議成立專家小組，由國際專家組成負責，針對世界衛生組織以及各國政府的新冠肺炎疫情公衛工作和應對措施，進行公正、獨立的全面評估。



