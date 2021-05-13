萬華茶藝館群聚足跡公布！曾到過朝天宮、天后宮、白沙屯
中央流行疫情指揮中心今（13）日公佈萬華茶室群聚案足跡，該案公共場所活動史遍布全台11縣市，其中尤以宮廟、茶藝館等場所居多。值得注意的是，案中也有病例曾於9、10日到過宜蘭羅東的銀河百家樂，與先前羅東遊藝場群聚案恐有關連。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-13 16:34:59｜2021-05-13 16:43:05
指揮中心今公佈萬華茶藝館群聚案接觸者的採檢情形，其中涉及案1217、1220、1221、1247、1249、1252以及1254等相關足跡。根據指揮中心資料，相關個案於5月1日上午7時從新北市磅磅仔三府宮出發，上午10時至中午12時行經南投竹山紫南宮、丸滿餐廳，於下午13時至14時來到台南府城正統鹿兒門、萬國通路創意觀光工廠，最後於傍晚17時來到高雄市大寮朝鳳宮，並於高雄市金獅湖保安宮過夜。
資料顯示，該案2日上午7時從保安宮出發前往鹿港天后宮，至13時的路途中曾到過雲林東勢開安宮，並於下午13時至18時之間，陸續抵達台中沙鹿金福華餐廳、苗栗白沙屯拱天宮以及後龍乾富宮等地，最後於傍晚18時來到土城古都餐廳。
此外，有一個案從2至6日都曾於北市萬華鴻達茶藝館，停留時間都是11至18時；6日也有個案於約14至22時到過萬華美金飲酒店。
7日相關個案足跡則較為分散，其中有約9至10時到過基隆信義市場、11至18時到過同樣位於萬華的鴻達茶藝館、17時30分至23時30分至良食小吃店、約中午至18時到過萬華珠海飲酒店、約14至22時來到萬華美金飲酒店；此外，也有個案同日上午6時來到青龍宮，中午前抵達鹿港竹安宮，午餐於芳苑埔天宮，約下午來到北港朝天宮，晚餐於嘉義布袋家應廟，之後來到新塭嘉應廟，並於南鯤鯓夜宿。
最後，8日有個案於南鯤鯓用早餐，午餐來到嘉應廟冲水路，晚餐則於桃園龍潭儷宴餐廳，約晚上來到青龍宮；另有個案約18時30分至19時30分來到基隆小峨嵋川菜館、11至14時來到鴻達茶藝館、17時30分至23時30分到良食小吃店、約14至22時到美金飲酒店。
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