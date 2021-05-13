營造工人喝兩杯上工　中市議員要求擴大酒測勞檢

台中近六年職災死傷人數高達100人，其中「墜落、滾落」高達41人，占比超過4成。今(13)日市議員陳文政質詢表示，工地飲酒文化已經根深蒂固，但這些死傷案件，都沒有徹底查清是否與飲酒相關。他強調，中央勞動部年報顯示，營造業幾乎年年都蟬聯職災死亡行業別冠軍；尤其這兩年台中營建工地暴增，要求勞工局應擴大酒測勞檢，落實工地0酒精，不要再讓憾事發生。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-13 14:19:26
陳文政表示，台中近年工商發展突飛猛進，公共建設與民間建案遍地開花，但工地安全的管理並沒有因此更加注重。尤其工地飲酒文化已在國內根深蒂固，許多營造業的勞工都要喝上兩杯酒精性提神飲料，才覺得有力氣上工。但施工期間喝酒不但違法，也危害自己與同事，更危害自己的家庭。
他強調，每一個營造業的勞工，幾乎都是家庭的經濟支柱，一但發生高空作業墜落等憾事，家中將頓時無依無靠。他說，就算勞工對酒測勞檢再怎麼反感，市府勞工局也應該盡自己的職責，維護營造工地公共安全。
陳文政也要求勞工局，對於職災死亡的案例，都應該掌握是否有飲酒情形，釐清雇主是否有管理疏失的責任。對於有飲酒情形的工地，也應該以職業衛生安全法第36條法「有發生職業災害之虞時，得通知其部分或全部停工」的規定，要求工地停工，保障台中的營建勞工職業安全。
勞工局長張大春表示，台中營建工地多，有些工人為提神會喝一些含酒精性飲料，為維護勞工安全，勞工局會與勞動部職安署合作加強工地宣導，呼籲勞工不要在上工前及工作過程中喝含酒精飲料。
台中市勞檢處也將加強稽查，對於從事工地作業的勞工飲用酒精性飲料，將依高架作業勞工保護措施標準第8條暨職業安全衛生法第19條第1項規定，處雇主3萬元至30萬元罰鍰。