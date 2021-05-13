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立委質詢不戴口罩　游錫堃呼籲：立委應當人民表率

游錫堃
▲針對有立委在防疫期間質詢不戴口罩，立法院長游錫堃呼籲立委應該當人民表率。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.13)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-13 15:18:28｜2021-05-13 16:29:58

新冠肺炎本土確診疫情持續發燒，繼昨日16人確診後，今(13)日又傳出13例本土個案，正當中央流行疫情指揮中心要求出入公共場所戴口罩，卻有立委在質詢時不戴口罩，遭到同黨立委喝斥。對此，立法院長游錫堃今日表示，立委應當人民表率。

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游錫堃今日下午主持朝野協商，會前受訪時被問到防疫若升到第三級，委員會與臨時會還開不開?游錫堃答覆表示，開不開會召開朝野協商會議協商，資訊處都已經準備好，可以用視訊會議開會，表決問題也已經克服，因為要在委員的手機裝app，要花三天的時間讓委員學會操作。

針對會不會要求立委與行政官員打疫苗，游錫堃表示，打不打疫苗要配合防疫中心所做的決定，因為疫苗有限，如果立委主動去打會變成跟民眾主動去爭疫苗，立委跟官員很重要，但是人民也很重要。媒體追問會不會去打疫苗？游錫堃表示，他是符合施打疫苗的條件，但是打不打疫苗還是要配合防疫中心決定。

▲立法院經濟委員會昨日審查《獸醫師法》等法案修正草，民進黨立委林岱樺質詢時不戴口罩。(圖／翻攝自國會直播頻道)
▲立法院經濟委員會昨日審查《獸醫師法》等法案修正草，民進黨立委林岱樺質詢時不戴口罩。(圖／翻攝自國會直播頻道)
立法院經濟委員會昨日審查《獸醫師法》等法案修正草，民進黨立委林岱樺質詢時不戴口罩，遭到同黨立委邱議瑩在同下痛罵「遵守規範很難嗎？合群很難嗎？」游錫堃對此表示，這部分要加強，「立委要做人民的表率。」現在疫情太嚴峻，希望所有委員要做人民的表率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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