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中市生育津貼1萬　議員要求市府加碼「良心價」

中市生育津貼1萬　議員要求市府加碼「良心價」
▲議員張玉嬿、謝志忠、王立任要求市府釋放利多給小資家庭，拿出「催生」誠意，生育津貼二萬元起跳。(圖／柳榮俊攝2021.5.13)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-13 14:30:35｜2021-05-13 15:04:22

中市生育津貼一胎1萬元，今(13)日民進黨市議員張玉嬿、謝志忠、王立任質詢指出，台中號稱全台第二大城，市府二年賣地五百多億元，生育津貼卻是全國末段班，中央8月提高育兒津貼，要求市府也要釋放利多給小資家庭，拿出「催生」誠意，生育津貼二萬元起跳。

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張玉嬿說，台中升格直轄市後，十年來的結婚對數從19975對降到去年的15648對、減少21.6 %，人口社會增加率從2.58％降到1.21％、自然增加率2.58％降到1.21％，今年首季人口自然增加率甚至是負成長，少了762人。

她又說，台中市每一位新生兒市府發放生育津貼1萬元，與其他縣市生育津貼相比，六都倒數第二、全國倒數第四，號稱第二大城卻比偏遠窮縣金額還少，實在真寥少、不大方，台中人口成長的好成績恐怕就要劃下休止符。

謝志忠、張玉嬿表示，中央今年和明年8月加碼育兒津貼二次，表態國家跟年輕人一起養小孩，市長盧秀燕這二年賣地5百億元，市府有的是錢，應該釋出利多讓年輕爸媽雨露均霑，拿出態度跟年輕人一起生小孩，生育津貼應該加碼，「良心價」單胎2萬元起跳。

張玉嬿、謝志忠、王立任指出，桃園市單胎3萬、三胞胎13萬5千元，生育津貼遠勝於其他五都，所以在自然增加率、出生人數、生育率在六都完勝，這是不爭的事實，台中少子化的問題不容小覷，應強化鼓勵年輕人生小孩的政策，市府要有努力催生的誠意，花小錢造福年輕小資家庭。

王立任又說，生下雙胞胎及三胞胎的父母會比生單一胎的父母要有更多的焦慮與疲憊，除了照顧的時間要成上2倍及3倍之外，嬰兒的基本生活用品也需要購買兩份及三份，如衣服、玩具，等等。三胞胎甚至一個星期可能會耗費400片尿布，所花費的金額則是相當龐大，應於給予這些家長更多協助。

他強調，對比桃園市的生育補助津貼雙胞胎為7萬元，三胞胎是13萬5千元，與台中市補助金額落差極大。尤其台中市2020年的雙胞胎只有387對，三胞胎只有6戶，應當相對提高雙胞胎及三胞胎的生育津貼，減輕家長的負擔。

社會局表示，截至今年4月，台中市粗出生率在六都中排名第3，以台中市今年估計有2萬名新生兒計算，如單胎生育津貼增加1萬元，總預算約需增加2億元，恐排擠其他社福資源，造成領取補助的人口短暫移動可能。由於生育津貼為社會福利的一部分，非提升生育率的唯一手段，社會局將持續提供到宅坐月子和育兒指導服務，廣設公托、親子館，辦理性別平等宣導教育訓練，破除性別刻板印象，倡導家務分工減輕婦女育兒壓力，從多面向積極提升友善生育。

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