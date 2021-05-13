肯尼NOW星球／平常很愛鬧田浩？高國豪大秀唱功回饋粉絲
NOWnews節目《肯尼NOW星球》全新一集依舊是邀請到高國豪，上周高國豪跟大家分享他精采的籃球生涯，包括旅美和Ja Morant對戰、松山訓練多嚴格？為何會加入攻城獅等話題，肯尼哥知道大家看得不夠過癮，所以特別收集一些網友的疑問，要來跟高國豪好好「討論」。
運動中心/綜合報導
2021-05-13 20:00:58｜2021-05-13 21:46:02
進入松山高中後，高國豪就是備受球迷們關注的球星。高一時和哥哥高國強在冠軍戰碰頭創造不少話題，而另一件令粉絲津津樂道的事，就是他與田浩的「頂尖後衛大對決」！本季兩人在新竹街口攻城獅成為隊友，網友們很好奇高國豪平時怎麼跟他的「昔日勁敵」田浩相處？高國豪透露：「我很愛鬧他，他應該很討厭我」。
前陣子網路上流傳了一部影片，內容主要是針對高國豪提早收球的問題，主持人肯尼哥與高國豪透過本節目回應該影片，肯尼哥認為：「該影片的樣本不太夠，我不認為這是對的」。
本季高國豪的「巴臉事件」引起很大的討論，甚至有網友在討論高國豪會不會害怕曾文鼎？高國豪表示：「完全不會怕，我就是要挑戰黃金世代」，由此可看出高國豪在球場上的決心。
除了場上表現優異，高國豪的唱功也是了得，連周杰倫都稱讚。因此高國豪決定在節目中獻唱一曲，究竟他會唱哪首歌呢？5/13（四）晚間十點，千萬不要錯過《肯尼NOW星球》。（編輯：吳忠育）