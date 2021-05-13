  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

本土確診者狂增！前台大醫曝「眼前重點」：社區多檢測

▲各國投入心力研發新冠疫情快篩試劑。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲前台大感染科醫師林氏壁認為，現在除了疫調外，應著眼在社區多多檢測，確認病毒是否已深入社區。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 14:49:09｜2021-05-13 15:17:24

近期台灣疫情再度升溫，出現不少本土確診案例。繼昨（12）日暴增16名本土確診後，今（13）日中央流行疫情指揮中心又宣布國內新增13例本土個案。此外，前台大感染科醫師林氏壁也分析「眼前重點」：「在社區多多檢測，確認現在病毒是否已經深入社區了也很重要」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（13）日上午衛福部長陳時中出席衛環委員會前受訪，表示「升三級的可能性變小了」，蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，皆為「英國變異株」，其中蘆洲群聚的病例與萬華病例找到連結，估計是一連串的傳播鏈。

不過前台大感染科醫師林氏壁則認為，「從部長的發言看來只能說蘆洲和萬華可以是同一群聚。可是蘆洲，宜蘭和華航諾富特之間，應該是沒有找到關聯。還是屬於感染源不明。有些媒體在說找到感染源了，這不太對。『確認是同一病毒定序，不等於找到感染源』」。

▲前台大感染科醫師林氏壁也指出眼前重點「在社區多多檢測，確認現在病毒是否已經深入社區了也很重要」。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）
▲前台大感染科醫師林氏壁也指出「在社區多多檢測，確認現在病毒是否已經深入社區了也很重要」。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）
林氏璧解釋，所謂不明感染源是指未找到「人傳人」或「環境傳人」的明顯連結，對於病毒株為同一株完全不意外，僅是證明此次社區多點開花恐為華航諾傅特案所傳出，是這次很多社區足跡漏出去的，並非很久以前就進社區，這也是預料中的事，但無助於解決現況，「因為你已經找不到和華航一案之間的連結，這中間可能傳了兩代三代，已經散出去了。」

林氏璧也認為，重點仍應放在能否靠傳統疫調將有風險的人群匡住，以阻斷傳播鏈，若辛苦疫調找到羅東及蘆洲感染者間有所連結，那恭喜，「但現在除了疫調外，應著眼在社區多多檢測，確認病毒是否已深入社區」。

林氏璧最後說，是否進入第三級，以及後續的作為都是去年專家們所訂定出來的，並無標準答案，每個國家作法也不一樣，這還是需要調整的，就像日本幾次緊急事態，還有東京大阪也都有一套標準，仍需要大家坐下來一起討論決定。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
18.84%81.16%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
40.97%59.03%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
46.22%53.78%
2021-05-10-2021-05-13
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀