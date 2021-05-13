本土確診者狂增！前台大醫曝「眼前重點」：社區多檢測

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不過前台大感染科醫師林氏壁則認為，「從部長的發言看來只能說蘆洲和萬華可以是同一群聚。可是蘆洲，宜蘭和華航諾富特之間，應該是沒有找到關聯。還是屬於感染源不明。有些媒體在說找到感染源了，這不太對。『確認是同一病毒定序，不等於找到感染源』」。
林氏璧解釋，所謂不明感染源是指未找到「人傳人」或「環境傳人」的明顯連結，對於病毒株為同一株完全不意外，僅是證明此次社區多點開花恐為華航諾傅特案所傳出，是這次很多社區足跡漏出去的，並非很久以前就進社區，這也是預料中的事，但無助於解決現況，「因為你已經找不到和華航一案之間的連結，這中間可能傳了兩代三代，已經散出去了。」
林氏璧也認為，重點仍應放在能否靠傳統疫調將有風險的人群匡住，以阻斷傳播鏈，若辛苦疫調找到羅東及蘆洲感染者間有所連結，那恭喜，「但現在除了疫調外，應著眼在社區多多檢測，確認病毒是否已深入社區」。
林氏璧最後說，是否進入第三級，以及後續的作為都是去年專家們所訂定出來的，並無標準答案，每個國家作法也不一樣，這還是需要調整的，就像日本幾次緊急事態，還有東京大阪也都有一套標準，仍需要大家坐下來一起討論決定。（編輯：潘毅）
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