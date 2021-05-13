  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國內需求大增　紙漿及紙製品可放寬7休1規定

推廣台中優質鮮果 「台中好橘、好柿成雙」打進超市通路
▲今年國內宅經濟網購量大、農產產銷興盛，使得工業用及農業用紙箱缺貨，勞動部通過相關業者可不受7休1的規定限制。（圖／NOWnews資料照，記者金武鳳攝)

記者張志康/綜合報導

2021-05-13 14:36:02

勞動部今（13）日表示，受到國內包裝用紙、紙箱需求量大增的影響，紙漿、紙及紙製品製造業者為振興重建工作，有特殊加班需求，可適用《勞基法》天災、事變規定，不受加班上限及7休1規範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部指出，去年曾發函強調，《勞基法》所訂「事變」定義，包括重大傳染病如新冠肺炎在內，因此，只要是經濟部所訂因新冠疫情影響，導致營運困難的產業，因要復原重建而有特殊加班需求，可不受加班上限及7休1規定。

綜合來看，國內包裝用紙、紙箱，含農用紙箱等需求量大幅提高，現階段市場供給面臨供不應求，勞動部最近發函表示，紙漿、紙及紙製品製造業者如有工時調適需求，可適用相關規定。

在勞動部發函後，相關產業可以停止勞工的例假或休假，要求勞工繼續工作，不受「不得連續工作超過6日」（7休1）原則性規範，其當日加班時間連同正常工作時間，可以不受1天不得超過12小時的限制，且其加班時間也可不併入1個月不得超過46小時的限度計算。

當然，雇主須在事後24小時內詳述理由，報請當地主管機關核備，停止假期的工資也應加倍發給，並於事後補假休息；加班部分，雇主也須在加班開始後24小時內通知工會，若無工會者，應報當地主管機關備查，並於事後補給勞工適當的休息。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
18.84%81.16%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
40.97%59.03%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
46.22%53.78%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀