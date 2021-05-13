國內需求大增　紙漿及紙製品可放寬7休1規定

勞動部今（13）日表示，受到國內包裝用紙、紙箱需求量大增的影響，紙漿、紙及紙製品製造業者為振興重建工作，有特殊加班需求，可適用《勞基法》天災、事變規定，不受加班上限及7休1規範。
記者張志康/綜合報導
2021-05-13 14:36:02
勞動部指出，去年曾發函強調，《勞基法》所訂「事變」定義，包括重大傳染病如新冠肺炎在內，因此，只要是經濟部所訂因新冠疫情影響，導致營運困難的產業，因要復原重建而有特殊加班需求，可不受加班上限及7休1規定。
綜合來看，國內包裝用紙、紙箱，含農用紙箱等需求量大幅提高，現階段市場供給面臨供不應求，勞動部最近發函表示，紙漿、紙及紙製品製造業者如有工時調適需求，可適用相關規定。
在勞動部發函後，相關產業可以停止勞工的例假或休假，要求勞工繼續工作，不受「不得連續工作超過6日」（7休1）原則性規範，其當日加班時間連同正常工作時間，可以不受1天不得超過12小時的限制，且其加班時間也可不併入1個月不得超過46小時的限度計算。
當然，雇主須在事後24小時內詳述理由，報請當地主管機關核備，停止假期的工資也應加倍發給，並於事後補假休息；加班部分，雇主也須在加班開始後24小時內通知工會，若無工會者，應報當地主管機關備查，並於事後補給勞工適當的休息。