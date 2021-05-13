萬華警示地圖曝光！60萬封細胞簡訊已送出

台北市萬華區茶藝館昨（12）日爆發本土感染案例，中央疫情指揮中心今（13）日表示，由於當地的營業型態相對複雜，因此決定以三水街為主，擴大匡列東至康定路、南至和平西街三段、西至梧州街、北至桂林路，也已發送60萬則細胞簡訊，提醒民眾多加注意。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-13 14:45:42｜2021-05-13 14:50:36
指揮中心副指揮官陳宗彥說明，萬華地區營業型態相對複雜，昨天在現場和當地分局看了地圖跟店家位置，跟防疫師討論完後，決定匡列一個範圍，基本上是以三水街為主，往北往南往東往西匡列出來，同時將時間往前回朔至4月15日，以了解這段時間有在這個區域中活動的居民。
陳宗彥表示，這樣可以方便指揮中心提醒相關民眾，第二個昨天已經請分局全力協助，也跟地區業者組成的協會，把從業人員、顧客整理出名單，交給防疫醫師後續疫調跟處理，因為擴及店家滿多，昨天把連夜這些資訊搜集完整，交給防疫醫師做後續處理。
陳宗彥進一步表示，因為為了方便提醒在這段時間出入的民眾，在今天兩天也已經發送多達60萬封細胞簡訊，提醒民眾要注意身體健康，如果有相關症狀，就近到社區採檢院所做評估跟採檢，加速跟整個區域的管控。
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