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打疫苗抽樂透！美俄亥俄州祭百萬鼓勵民眾接種

▲俄亥俄州長狄懷恩推出打疫苗抽百萬活動，盼能藉此提高民眾接種疫苗意願。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄亥俄州長狄懷恩推出打疫苗抽百萬活動，盼能藉此提高民眾接種疫苗意願。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-13 14:58:52

為了防控新冠肺炎（COVID-19），美國各地積極鼓勵民眾施打疫苗，不只有店家推出「打疫苗送甜甜圈」等優惠活動，現在俄亥俄州還祭出接種疫苗抽百萬僅金的「樂透疫苗活動」，週週抽出大獎100萬美金（約台幣2800萬元），活動將持續5週。

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根據《美聯社》報導，俄亥俄州為了鼓勵民眾施打疫苗，將從聯邦資金中撥款，從5月26日開始實施「俄亥俄州打疫苗抽百萬」（Ohio Vax-a-million）活動，連續5週，週週抽出大獎100萬美金（約台幣2800萬元）。18歲以上的成年人只要接種一劑疫苗，就能參加抽獎，如果是18歲以下學生，俄亥俄州則祭出五份大學四年獎學金，其中包括學費、住宿費和書籍費。有報導指出，這個獎勵吸引力很大，因為俄亥俄州的學費比起其他州來的高昂。

▲俄亥俄週推出打疫苗抽百萬活動，鼓勵民眾施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄亥俄週推出打疫苗抽百萬活動，鼓勵民眾施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
雖然高額獎金讓不少人看了心動，但也有議員痛批這項活動根本在浪費錢。對此共和黨籍俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）在推特上表示，「我知道有人會說，狄懷恩，這樣做太瘋狂了！送百萬獎金抽獎根本是浪費錢。但事實是，在此大流行疾病期間（且只要願意，隨時可施打疫苗），真正的浪費是人命損失。」狄懷恩認為，真正浪費是丟棄疫苗，因此才會拿出獎金做為誘因。

▲俄亥俄州長狄懷恩指出丟棄疫苗才是真正浪費，因此拿出獎金做為誘因。（翻攝自狄懷恩推特）
▲俄亥俄州長狄懷恩指出丟棄疫苗才是真正浪費，因此拿出獎金做為誘因。（翻攝自狄懷恩推特）
根據《法新社》報導，美國民眾在疫苗供應初期，施打疫苗意願相當高，目前已有約58.7%成年人施打過至少一劑疫苗。但最近各州疫苗施打率明顯下降，讓各州開始想盡辦法推出獎勵活動，來增加民眾接種意願。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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