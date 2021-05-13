打疫苗抽樂透！美俄亥俄州祭百萬鼓勵民眾接種

為了防控新冠肺炎（COVID-19），美國各地積極鼓勵民眾施打疫苗，不只有店家推出「打疫苗送甜甜圈」等優惠活動，現在俄亥俄州還祭出接種疫苗抽百萬僅金的「樂透疫苗活動」，週週抽出大獎100萬美金（約台幣2800萬元），活動將持續5週。





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根據《美聯社》報導，俄亥俄州為了鼓勵民眾施打疫苗，將從聯邦資金中撥款，從5月26日開始實施「俄亥俄州打疫苗抽百萬」（Ohio Vax-a-million）活動，連續5週，週週抽出大獎100萬美金（約台幣2800萬元）。18歲以上的成年人只要接種一劑疫苗，就能參加抽獎，如果是18歲以下學生，俄亥俄州則祭出五份大學四年獎學金，其中包括學費、住宿費和書籍費。有報導指出，這個獎勵吸引力很大，因為俄亥俄州的學費比起其他州來的高昂。





▲俄亥俄週推出打疫苗抽百萬活動，鼓勵民眾施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）