專訪／導演黃千殷遇司機英雄救美 下秒被問：要住我家嗎
由香港新銳導演黃千殷執導、張庭瑚、顏卓靈、柏智傑、黃堯領銜主演的電影《轉彎之後》已在台上映，該片故事講述顏卓靈為了尋找雙胞胎而踏上台灣展開單車環島，4人透過旅途療傷找尋自我，相信並接納命中注定的安排。導演黃千殷與男主角張庭瑚接受《NOWnews今日新聞》專訪，黃千殷透露在台環島時，碰過司機英雄救美，沒想到對方熱情過頭，竟主動開口問「要不要來我家住」，但導演沒想太多，婉拒邀約繼續環島之旅。
記者陳雅蘭/專訪
2021-05-15 09:00:00
《轉彎之後》中，有一句台詞為「面對的背後不是失去，而是得到」，黃千殷分享與台詞相符的人生經歷，她透露聯考不理想，導致無法升讀大學，最後選擇讀「副學士」的課程，因此接觸到電影、媒體相關研究，此後愛上電影，她笑說：「因為喜歡就會讀得很好！」所以求學過程成績優異，現在也圓夢拍了電影，感激表示：「這樣的經驗，感覺像是失去了，但我反而得到更多！」
電影中，有一場黃堯被狗追逐的橋段，黃千殷透露那場戲花了2天完成，黃堯還不慎摔倒中斷拍攝送醫，好險只是皮肉傷，並無大礙。而該場戲的小狗雖然受過訓練，但仍常常「追過頭」，張庭瑚透露，訓練師會把玩具跟零食綁在腳踏車後面，導致小狗會忘記「工作中」，直接追過演員奔向訓練師，NG不斷。
黃千殷有在台環島2次的經驗，一次開車、一次騎腳踏車，而騎車環島除了天氣、體力等問題，她也經歷了與電影中黃堯被狗追的真實情況，她說：「我第一天就被狗追，那天還是在上坡，天很黑還下雨，這時候出現一台車，司機問我要不要載我下山，我當時很感激他！」那有互留聯繫方式交朋友嗎？導演透露：「沒有，但他的確有問我今晚住哪，要不要住他家？我當下是沒有決定住哪，但也覺得麻煩，就拒絕他去住飯店了。」
台灣人是出了名的「熱情」與「友善」，張庭瑚透露尤其南部與東部的民眾最明顯，在部落拍攝時，雜貨店的阿姨都會關心他吃飽、睡飽與否，「雜貨店的阿姨早上賣早餐，下午賣鹽酥雞、大腸包小腸，晚上又是賣不同的，都在同一間店賣，我們經過就會問要不要吃」，他強調不是因為被認出身分而有特殊待遇，僅是當地人表達問候的方式不同，相較其他地區來的熱情溫暖。