蝦皮購物第三屆「517吃貨節」在家防疫也要吃好吃飽

澳洲牛排限時１元！獨家攜手海底撈推爆漿牛丸 24大聯名商品5折起、玩遊戲再抽１年份烤雞





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抗疫警戒中！辦公室隔板搜尋量直衝10倍，蝦皮購物續推「抗疫大作戰 安心防護專區」





台灣美食盛名享譽國際，更曾在CNN票選中拿下美食王國的寶座，在這個環境下成長的台灣人當然也是超愛吃、超懂吃！蝦皮購物觀察到「美食」相關關鍵字在站上的搜尋量居高不下，食品類業績更是逐年成長，2020年蝦皮購物吃貨節更為站上美食賣家帶來活動期間業績較平日彈跳5倍的亮麗成績！而受近期疫情影響，不只防疫用品需求飆升，泡麵、零食、飲用水等食品飲料的買氣需求也不斷湧現，為了讓民眾居家防疫也不餓肚子，蝦皮購物瞄準防疫吃貨商機，5月13日至5月17日推出第三屆「517吃貨節」，活動期間攜手知名美食品牌如點點心、添好運、亞尼克、快車肉乾等，祭出話題美食最低５折的超強優惠，再豪氣送折價神券，最低1折就可以帶回超夯美食。針對喜歡自己下廚的小廚神們，蝦皮購物也強打只要１元的澳洲雪紋牛排，更獨家聯手海底撈祭出超美味爆漿牛丸，讓你防疫期間待在家也可以輕鬆做出小當家等級的豪華料理！





蝦皮購物為了滿足全台灣2300萬位美食家的嘴，為期5天的「517吃貨節」不只祭出多重優惠神券，邀請吃貨們輕鬆帶回各式排隊美食；更打造吃貨版的蝦蝦飛刀遊戲，闖關成功就有機會獲得超級好禮，最大獎祭出21風味館１年份烤全雞餐券，還有必勝客、肯德基的免費餐券等你帶回家。而5/17當日吃貨節的活動頁面更將於10點、15點、20點加碼推出全台最強「摩斯紅茶5元」整點瘋搶，滿滿誠意邀請全台老饕輕鬆吃好料！





為了愛吃也懂吃的台灣人，蝦皮購物為期5天的「517吃貨節」不僅狂送優惠神券，還祭出５大主題日，讓吃貨們天天都開心！「5/13蝦粉日」聯手近30家美食品牌，獨家推出蝦皮購物聯名美食５折起的最強優惠，包括8%ice法式手工餅乾禮盒、星球工坊買二送20特惠組推吃貨價下殺半價；而熱量超低，吃多喝多也不怕的Cheersjelly舉杯低卡蒟蒻凍、午茶夫人 蝦蜜低卡紅茶組更是怕胖的吃貨們絕對要鎖定的目標。





▲蝦皮購物517吃貨節，8%ice法式手工餅乾禮盒，優惠價549元。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物517吃貨節，星球工坊買二送20特惠組 ，優惠價399元。（圖／資料照片）

5/14日推出專為零食一族打造的「吃貨日」，越吃越涮嘴的新東陽和牛牛肉乾優惠價299元、上班族最愛的團購組合亞尼克經典生乳卷，3條只要899元！飲料魔人也有專屬優惠，「5/15喝貨日」限定，3點1刻奶茶綜合福箱24入只要149元、西雅圖4款經典咖啡大福袋典藏價200元，喜愛品嚐咖啡的你絕對不能錯過！為了居家小廚神們的福利，蝦皮吃貨節在「5/16食神日」祭出經典台灣味下殺5折的優惠，繼光香香雞香香炸雞 3包只要569元 、台酒泡麵花雕雞麵單碗下殺1元，買到賺到！





▲蝦皮購物517吃貨節，亞尼克經典生乳卷，優惠價899元(三條)。（圖／資料照片）