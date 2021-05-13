陳時中金句登熱搜！網憶「連結先例」笑翻：老實交代就好

台灣疫情升溫本土確診案例連環爆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）早則證實新北蘆洲獅子會群聚案的染疫前會長與北市萬華染疫個案有「人跟人的連結」，稍早的疫情記者會也證實其中一例萬華個案足跡發現曾在5/9、5/10去過宜蘭遊藝場。不過民眾除了關心疫情資訊外，部長「人跟人的連結」這6字也掀起大批網友討論，一時更登上社群媒體熱搜。

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針對萬華茶藝館的群聚個案，陳時中透露已經找到「人與人的連結」，根據最新足跡疫調情形發現，萬華群聚足跡活動範圍內，包含基隆、鹿港、嘉義等地，其中還有確診個案到過羅東銀河百家樂。此外，衛福部次長石崇良也表示，蘆洲群聚案源（案1203），即獅子會前會長也曾到萬華茶藝館，與包含確診的女茶藝館員工有接觸。

▲針對蘆洲個案，指揮中心公開相關足跡。（圖／指揮中心提供）

▲案1203相關接觸群聚案公場所活動史。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，許多網友也因為陳時中面對受訪時這句「人與人的連結」用語其中含蓄又精妙的說法而歪樓，由於大量熱搜討論，就連臉書也將「人與人的連結」推到排序最高的關鍵字，許多網友也幽默表示獅子會前會長誠實交代行蹤值得鼓勵，「老司機的連結」、「坦白從寬」、「老實交代就好啦」。

此外，不少醫護界和網紅、KOL也紛紛針對「人與人的連結」金句逗趣發文，重症醫師陳志金也發文強調「有找到『連結』就好！就不算是『感染源不明』大家就不要再追問是甚麼連結了！鼓勵染疫民眾誠實交代接觸史，疫調人員辛苦了！」。

▲一句「人與人的連結」瞬間成為社群最夯關鍵字。（圖／翻攝自臉書）

事實上，日本北海道去年就曾爆發有風俗店因為店家提供「親乳頭」服務，沒有充分消毒，經過「人與人的連結」爆出群聚感染，根據該名女員工推估顧客人數，當時這項舔乳服務感染規模達到600人，而在北海道知事鈴木直道指示下，風俗店仍則表示將「徹底消毒乳頭」再繼續營業。（編輯：楊智傑）