全台大停電！台電官網也掛掉「狂轉進不了」　民眾全崩潰

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▲台電官網無法進入。（圖／翻攝台電官網）

▲民眾湧進台電臉書粉專抱怨。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）

行政院長

上表示，「由於電網事故，導致高雄興達電廠部分停機，許多地方有停電的狀況，目前正在緊急修復處理。為了電網安全，台電已經啟動分區輪流供電機制，供電將會陸續恢復，並於查明原因後向各界報告。也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息」。