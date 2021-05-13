全台大停電！台電官網也掛掉「狂轉進不了」 民眾全崩潰
今（13）日14時37分，台灣電力公司興達發電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，15時開始執行緊急分區輪流停電，也建議民眾若想查詢可致電1911或是到台電官網。不過，就有網友發現台電官網的停電查詢及通報系統目前都無法連上，因而不滿湧進台電臉書粉專留言抱怨。
編輯中心/綜合報導
2021-05-13 16:16:42｜2021-05-13 16:23:39
台灣電力公司興達發電廠13日14時37分因事故全廠停機，隨後緊急發出簡訊，表示目前系統供電能力不足，預計今日15時開始執行緊急分區輪流停電，想查詢的民眾可以透過致電1911或是到台電官網查詢，台電亦指出稍後會做出說明。不過記者實測點擊台電官網的停電查詢及通報系統，目前都無法連上。
許多民眾也因此不滿蜂擁至台電臉書粉專上留言，「可以直接在FB公布嗎？網站進不去了」、「所以我說公告呢？」、「輪流供電的時間表，也貼一下吧」、「網頁根本開不了」、「這種大規模停電應該是要主動公告停電區域，而不是叫大家自己上網查吧！網站都停擺了」。
停電消息傳出後，行政院長蘇貞昌亦在臉書上表示，「由於電網事故，導致高雄興達電廠部分停機，許多地方有停電的狀況，目前正在緊急修復處理。為了電網安全，台電已經啟動分區輪流供電機制，供電將會陸續恢復，並於查明原因後向各界報告。也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息」。（編輯：陳雅雲）