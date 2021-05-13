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日本新冠病毒90%為「更強變種」！傳染、重症風險大增

▲（圖）日本國立感染症研究所指出新冠病毒幾乎都變成具有高傳染性的變種病毒，日本政府呼籲要注意人與人之間的連結，避免新冠肺炎擴散。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖）日本國立感染症研究所指出新冠病毒幾乎都變成具有高傳染性的變種病毒，日本政府呼籲要注意人與人之間的連結，避免新冠肺炎擴散。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-13 16:12:44｜2021-05-13 16:19:58

日本迎來新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情高峰，更在12日時新增確診7058例，重症達1189例創新高，另外新增106人死亡，連續兩天超過100人病故。日本國立感染症研究所在12日公開分析結果，指出目前日本全範圍90%以上的新型冠狀病毒，都是具有高傳染性的「N501Y」變種病毒株，不僅如此，「N501Y」導致重症的風險是原病毒株的1.4倍。

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「N501Y」變種病毒去年底在英國爆發、大規模擴散。根據《共同社》報導，目前在東京及首都圈周邊地區測得的新冠病毒中，「N501Y」變種病毒佔比已超過90%，在京都、大阪以及兵庫等地區更是幾乎逼近100%。不僅如此，研究團隊發現，感染「N501Y」變種病毒的確診者與感染非變種病毒的確診者相比，前著惡化成重症的風險高達1.4倍，其中40歲到64歲的患者更加容易惡化為重症。

日本防疫對策小組會會長尾身茂指出，目前日本疫情時好時壞，「N501Y」變種病毒蔓延讓感染人數增加，但另一方面因為民眾減少外出，也有助於緩解疫情，預計重災區之一的大阪府感染數字即將達到高峰。

▲日本防疫對策小組會會長尾身茂指出，民眾減少外出有助於緩解疫情，預計大阪感染數字將達到高峰。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本防疫對策小組會會長尾身茂指出，民眾減少外出有助於緩解疫情，預計大阪感染數字將達到高峰。（圖／美聯社／達志影像）

此外除了「N501Y」變種病毒，日本感染症研究所表示，也將會強化監管印度變種病毒，防止擴散。目前在截至10日為止，日本已出現66例境外移入感染印度變種病毒株的案例，4例本土案例感染印度變種病毒株。

日本目前疫情仍然嚴峻，東京、大阪、京都以及兵庫仍然不見趨緩跡象，因此從12日開始延長實施緊急事態宣言，並且擴大實施範圍到愛知縣以及福岡縣，預計至31日才會解除。但在延長實施的首日，日本境內新增了7057例確診病例，更有逾百人病歿。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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