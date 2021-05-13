日本新冠病毒90%為「更強變種」！傳染、重症風險大增

日本迎來新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情高峰，更在12日時新增確診7058例，重症達1189例創新高，另外新增106人死亡，連續兩天超過100人病故。日本國立感染症研究所在12日公開分析結果，指出目前日本全範圍90%以上的新型冠狀病毒，都是具有高傳染性的「N501Y」變種病毒株，不僅如此，「N501Y」導致重症的風險是原病毒株的1.4倍。





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「N501Y」變種病毒去年底在英國爆發、大規模擴散。根據《共同社》報導，目前在東京及首都圈周邊地區測得的新冠病毒中，「N501Y」變種病毒佔比已超過90%，在京都、大阪以及兵庫等地區更是幾乎逼近100%。不僅如此，研究團隊發現，感染「N501Y」變種病毒的確診者與感染非變種病毒的確診者相比，前著惡化成重症的風險高達1.4倍，其中40歲到64歲的患者更加容易惡化為重症。





日本防疫對策小組會會長尾身茂指出，目前日本疫情時好時壞，「N501Y」變種病毒蔓延讓感染人數增加，但另一方面因為民眾減少外出，也有助於緩解疫情，預計重災區之一的大阪府感染數字即將達到高峰。





▲日本防疫對策小組會會長尾身茂指出，民眾減少外出有助於緩解疫情，預計大阪感染數字將達到高峰。（圖／美聯社／達志影像）

此外除了「N501Y」變種病毒，日本感染症研究所表示，也將會強化監管印度變種病毒，防止擴散。目前在截至10日為止，日本已出現66例境外移入感染印度變種病毒株的案例，4例本土案例感染印度變種病毒株。





日本目前疫情仍然嚴峻，東京、大阪、京都以及兵庫仍然不見趨緩跡象，因此從12日開始延長實施緊急事態宣言，並且擴大實施範圍到愛知縣以及福岡縣，預計至31日才會解除。但在延長實施的首日，日本境內新增了7057例確診病例，更有逾百人病歿。









