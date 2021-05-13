  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

513興達電廠事故全台大停電　4年前815也發生過

今（13）日14時37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計今日15時開始執行緊急分區輪流停電。
▲今（13）日14時37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計今日15時開始執行緊急分區輪流停電。(圖/截圖)

記者許家禎／台北報導

2021-05-13 16:10:38｜2021-05-13 16:51:15

今（13）日513興達電廠因事故全廠停機，造成全台大停電，雖然有發簡訊提醒民眾，但仍讓民眾感到不方便，這也讓人聯想到4年前2017年8月15日下午也發生無預警大停電，當時大潭電廠六部機組因燃氣供應瞬間中斷跳機，造成超過668萬用電戶分區輪流停電，是當時自921大地震以來最嚴重的停電意外，時任經濟部長李世光也因此下台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電發出簡訊，今日14時37分興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，15時開始執行緊急分區輪流停電。15點38分台電發出聲明表示，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，因此導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

513全台大停電讓人聯想到4年前2017年8月15日下午也發生全台無預警大停電，原因是中油操作氣閥失誤，導致供應大潭電廠6部機組的天然燃氣供應中斷約兩分鐘，造成全台多處停電、跳電，由於大潭電廠6部機組總供電量高達400萬千瓦，是當時僅次於台中火力電廠的供電機組，6部機組全部跳機，影響層巨大。

當天傍晚時任經濟部長李世光率中油公司董事長陳金德、台電公司董事長朱文成等相關單位一級主管，召開記者會，並向全國民眾道歉，而最後李世光、陳金德因此下台。

當時台電統計，全台一共發生過57起限電措施，大多發生在1988年至1996年間，但人為疏失造成的無預警大停電，815則是頭一遭。另外，前總統陳水扁執政時，也曾發生中油天然氣船運補不及，導致台電對工業用戶採取限電措施，由於是無預警限電，也讓時任台電董事長的林文淵任職僅短短69天就下台，成為當時任期最短的董事長。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
18.27%81.73%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.08%58.92%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
46.22%53.78%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀