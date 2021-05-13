513興達電廠事故全台大停電 4年前815也發生過
今（13）日513興達電廠因事故全廠停機，造成全台大停電，雖然有發簡訊提醒民眾，但仍讓民眾感到不方便，這也讓人聯想到4年前2017年8月15日下午也發生無預警大停電，當時大潭電廠六部機組因燃氣供應瞬間中斷跳機，造成超過668萬用電戶分區輪流停電，是當時自921大地震以來最嚴重的停電意外，時任經濟部長李世光也因此下台。
記者許家禎／台北報導
2021-05-13 16:10:38｜2021-05-13 16:51:15
台電發出簡訊，今日14時37分興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，15時開始執行緊急分區輪流停電。15點38分台電發出聲明表示，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，因此導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。
513全台大停電讓人聯想到4年前2017年8月15日下午也發生全台無預警大停電，原因是中油操作氣閥失誤，導致供應大潭電廠6部機組的天然燃氣供應中斷約兩分鐘，造成全台多處停電、跳電，由於大潭電廠6部機組總供電量高達400萬千瓦，是當時僅次於台中火力電廠的供電機組，6部機組全部跳機，影響層巨大。
當天傍晚時任經濟部長李世光率中油公司董事長陳金德、台電公司董事長朱文成等相關單位一級主管，召開記者會，並向全國民眾道歉，而最後李世光、陳金德因此下台。
當時台電統計，全台一共發生過57起限電措施，大多發生在1988年至1996年間，但人為疏失造成的無預警大停電，815則是頭一遭。另外，前總統陳水扁執政時，也曾發生中油天然氣船運補不及，導致台電對工業用戶採取限電措施，由於是無預警限電，也讓時任台電董事長的林文淵任職僅短短69天就下台，成為當時任期最短的董事長。