台灣疫情升溫　「星國言承旭」跨海打氣幫祈福

有「星國言承旭」美名的創作才子李俊緯，推出新歌《蔚藍天空》藉由對過往戀情的省思，而傳達對新希望新開始的期待。乍聽之下是情歌，但背後其實藏著對全球疫情嚴峻狀況的祈福，及傳達正能量之歌。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-14 08:00:00
目前人在新加坡的李俊緯原本打算下半年來台灣做宣傳，無奈疫情關係讓他只能先透過單曲上線方式與台灣樂迷見面，得知台灣近日疫情升溫，李俊緯也希望透過這首歌為台灣的大家打氣加油，希望大家聽歌之餘，抬頭望望蔚藍天空，為同一片天空下思念的人寄予祝福。他表示：「藍色天空會讓人想到『自由』這兩個字，如果在一片大操場下，我一定會舉起雙手，抬著頭往前跑。也希望大家在疫情之下能更珍惜自由的可貴，珍惜當下擁有的，凝聚力量面對更寬廣的未來。」
除了透過這首歌給予台灣加油打氣外，其實也隱藏著李俊緯對初戀情人的思念，他坦言當初創作靈感其實是望著天空想到初戀女友而並出的歌詞及旋律，談起感情狀況，今年28歲的他目前單身，只談過一次戀愛，因此透露希望下一任女友是能以結婚為前提而交往。
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