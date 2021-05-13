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全台大停電　「高雄市0513停電災害應變中心」一級開設

今日下午全台大停電，高雄市政府也隨即在下午3點20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.13）
▲今日下午全台大停電，高雄市政府也隨即在下午3點20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.13）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-13 16:33:45｜2021-05-13 16:37:21

今日下午2點37分興達電廠因事故全廠停機，造成大高雄包括苓雅、小港、仁武、大寮、前鎮...等區域停電，目前正在搶修中，高雄市政府也隨即在下午3點20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」，高雄市政府指出，政府已掌握狀況，請市民朋友鎮定，不必驚慌，也會在查明停電原因後向大家報告。

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高雄市政府指出，已跟興達電廠、台電楊偉甫董事長取得聯繫，本起停電事故為路竹路北高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降；台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，每50分鐘一輪，限電量約300萬瓩，影響戶數約200萬戶，目前高雄包括苓雅、小港、仁武、大寮、前鎮...等區域停電，目前正在搶修中。

高市府表示，台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載，將會陸續恢復供電，交通局、警察局，已在路口維持交通、治安順暢，目前高雄市供水正常，25家急救責任醫院運作正常，衛生所的部分目前仁武及鳥松所停電，其他衛生所供電正常；高雄市消防局則指出，截至下午4點半左右消防局接獲電梯受困案件10件，其中6件已脫困。

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