獅子會長群聚案足跡曝光！5／9、10曾到雙北兩大好市多

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資料顯示，該群聚案有案例7日6時至福壽街及中原路口菜市場，停留約半小時，後於11時至20時30分於新莊楊老爹肉圓；另於16至18時之間，也有個案來到遠東SOGO台北復興館。
8日足跡從上午開始，約7時30分至8時30分之間停留在三重力行市場，11時至20時30分在楊老爹肉圓，另在12時30分至13時30分之間於新北市菸賓餐廳，19至20時則到蘆洲中央路上的阿秋越南美食；也有個案19時30分至21時之間在林口三井Outlet，並在21時至22時45分至三重某熱炒店；此外，也有個案晚間來到北市信義區醐同燒肉、新北蘆洲海霸王餐廳，另有國父紀念館巧虎奇幻音樂世界演奏會（場次10:30）、台北市地下街、桃園蘆竹方記滷味等場所的行程，詳細時間尚待調查。
9日部分，7至12時基隆八斗子釣魚， 8至12時於五股成泰里守望相助活動中心，11至16時市民大道與東西路口某處卡拉OK，11至14時則於新莊好市多，14至15時來到三重尚井日式涮涮鍋，18至19時30分於蘆洲人从众厚切牛排館，約19時於桃園市桃園區松屋日本料理用餐；另外個案曾到過新竹峨眉二泉湖畔咖啡，約中午來到下城老地方酒餐館、約下午至新竹市城隍廟，同日晚上則到天母銀座日式料理。
10日行程從中午開始，約12時來到好市多北投店，約中午來到新北石門英芳飯店海鮮餐廳，下午14至17時30分於桃園區茶自點中正店，14時30分至16時30分至蘆洲長榮路上某泰式按摩店，下午來到淡水康舒工程，18至19時至蘆洲孫東寶牛排館。
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