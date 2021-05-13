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獅子會長群聚案足跡曝光！5／9、10曾到雙北兩大好市多

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-13 17:41:10｜2021-05-13 17:57:42

中央疫情指揮中心指揮中陳時中今（13）日召開臨時記者會，會中公布案1203（蘆洲獅子會前會長）相關接觸群聚案公共場所活動史，其中個案足跡遍布雙北市，包含SOGO復興館、林口三井Outlet、好事多新莊店以及北投店等知名場所。

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根據指揮中心資料，該案有案例4日晚間曾到過新莊晶華亭餐廳、萬華某家茶藝館；6日約16至17時來到蘆洲來來按摩店，另於16時至16時40分至三重中正北路上的家庭理髮店，並於同日19至21時到達三重大風車婚宴會館。

資料顯示，該群聚案有案例7日6時至福壽街及中原路口菜市場，停留約半小時，後於11時至20時30分於新莊楊老爹肉圓；另於16至18時之間，也有個案來到遠東SOGO台北復興館。

8日足跡從上午開始，約7時30分至8時30分之間停留在三重力行市場，11時至20時30分在楊老爹肉圓，另在12時30分至13時30分之間於新北市菸賓餐廳，19至20時則到蘆洲中央路上的阿秋越南美食；也有個案19時30分至21時之間在林口三井Outlet，並在21時至22時45分至三重某熱炒店；此外，也有個案晚間來到北市信義區醐同燒肉、新北蘆洲海霸王餐廳，另有國父紀念館巧虎奇幻音樂世界演奏會（場次10:30）、台北市地下街、桃園蘆竹方記滷味等場所的行程，詳細時間尚待調查。

▲針對蘆洲個案，指揮中心公開相關足跡。（圖／指揮中心提供）
▲針對蘆洲個案，指揮中心公開相關足跡。（圖／指揮中心提供）
9日部分，7至12時基隆八斗子釣魚， 8至12時於五股成泰里守望相助活動中心，11至16時市民大道與東西路口某處卡拉OK，11至14時則於新莊好市多，14至15時來到三重尚井日式涮涮鍋，18至19時30分於蘆洲人从众厚切牛排館，約19時於桃園市桃園區松屋日本料理用餐；另外個案曾到過新竹峨眉二泉湖畔咖啡，約中午來到下城老地方酒餐館、約下午至新竹市城隍廟，同日晚上則到天母銀座日式料理。

10日行程從中午開始，約12時來到好市多北投店，約中午來到新北石門英芳飯店海鮮餐廳，下午14至17時30分於桃園區茶自點中正店，14時30分至16時30分至蘆洲長榮路上某泰式按摩店，下午來到淡水康舒工程，18至19時至蘆洲孫東寶牛排館。

▲案1203相關接觸群聚案公場所活動史。（圖／指揮中心提供）
▲案1203相關接觸群聚案公場所活動史。（圖／指揮中心提供）
▲宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係圖。（圖／NOWnews製作）
▲宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係圖。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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