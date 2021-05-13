僑光科大創新教學 引領學習數位新科技創造產學雙贏

僑光科技大學推動創新教學，透過結合「新零售服務實作專題」課程，與近30家廠商共同合作，導入數位新零售商業服務模式，今日舉辦「2021跨科技數位新零售服務成果展」。合作廠商之一的日涵髮型美容表示，僑光科大創新教學，厚植學生數位新零售專業實務能力，同時也透過新零售服務科技導入，協助店家提升營運績效，創造雙贏。





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▲僑光科大舉辦「2021跨科技數位新零售服務成果展」，董事長陳伯濤博士致詞勉勵師生。（圖／僑光科大提供）

× ▲僑光科大舉辦「2021跨科技數位新零售服務成果展」，董事長陳伯濤博士致詞勉勵師生。（圖／僑光科大提供）

「2021跨科技數位新零售服務專題成果展」為期2 天，活動包括兩大主題：其一是展示學生協助廠商導入跨科技數位新零售服務成果；其二，舉辦融合線上與線下(OMO)服務的校園創意市集。因應疫情升溫，校園防疫升級，舉凡外賓訪客、集會活動皆配合政府防疫政策，外賓實名制登記、填寫健康聲明表，師生全程口罩戴好戴滿。





▲今日舉辦的「2021跨科技數位新零售服務成果展」，結合線上與線下的創意市集是重頭戲之一。（圖／僑光科大提供）

× ▲今日舉辦的「2021跨科技數位新零售服務成果展」，結合線上與線下的創意市集是重頭戲之一。（圖／僑光科大提供）

僑光科大董事長陳伯濤博士表示，為提升學生國際移動能力，多年來積極推動彈性雙語教學，同時也重視產學合作及在地產業鏈結，而「跨科際數位新零售服務」專業，即是僑光積極推動的特色專業領域，透過成果展已充分展現學生學習成效。





僑光科大校長余致力表示，跨科際數位新零售商業服務是僑光科大推動的三大重點特色專業之一，透過跨院系師生進行跨領域專業學習，協助廠商透過線上的電子商務、社群行銷、直播行銷等數位商務服務，線下藉由舉辦創意市集活動，進行線上與線下整合的OMO數位新零售商業服務，培養學生跨科技數位新零售商業服務的專業及團隊合作能力。





參與合作廠商之一的日涵髮型美容表示，很高興能與僑光科大合作作，一方面讓學生學習到數位新零售專業實務，同時也透過新零售服務科技的導入，協助店家提升營運績效，是一項創造雙贏的合作。



