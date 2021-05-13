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興達廠突跳電！C、D組苦主「怒刷1星」評論：快用愛發電

▲今（13）日下午國家警報突然大響，全台無預警大停電，不少網友湧入高雄興達發電廠的Google評論怒刷1顆星。（示意圖／讀者提供）
▲今（13）日下午國家警報突然大響，全台無預警大停電，不少網友湧入高雄興達發電廠的Google評論怒刷1顆星。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 17:39:00｜2021-05-13 17:54:53

今（13）日下午全台傳出各地大停電消息，民眾手機國家級警報大響，台灣電力公司表示因興達發電廠發生事故，全台將採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。不過也有民眾紛紛湧入高雄興達發電廠的Google評論怒給1顆星，狂酸「快用愛發電」、「人與人的連結不夠才停電的嗎」。

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台灣電力公司興達發電廠13日14時37分因事故全廠停機，隨後緊急發出簡訊，表示目前系統供電能力不足，預計今日15時開始執行緊急分區輪流停電。但也因為跳電災情影響佈及全台，加上事出突然，許多不滿的網友也紛紛湧入高雄興達發電廠的Google評論怒罵，同時大量留下1星導致評分不停往下滑，更有網友直接在維基百科上更改資訊調侃「2021/5/13 14：37無法用愛發電，因為禁止人與人的連結」。

▲興達廠跳電網友在維基百科上狂酸。（圖／翻攝自維基百科）
▲高雄興達發電廠的維基百科一度遭改，現已恢復。（圖／翻攝自維基百科）
有網友就忿忿表示自己就是深受停電影響的C組、D組用戶，「廠區在高雄，全台輪流停電是什麼概念」、「人與人的連結不夠才停電的嗎」、「為什麼不用愛發電？」、「能不能先給個分區名單...你發警告前我這條街就已經被停電了」；但也有理性網友留下五星評論幫忙補血「要求用愛發電的是？全台電網共用的，南部的電廠停電，當然台北也會一起停」、「搶修人員辛苦了」、「有電了欸！好啦分區而已不要緊張，很快就回來了，給過」、「這種天氣搶修，辛苦了」。

▲興達廠跳電網友湧入怒刷1星。（圖／翻攝自Google
▲興達廠跳電網友湧入怒刷1星，分數持續下跌。（圖／翻攝自Google 地圖）
事實上，這次513全台停電，高雄興達電廠共4部機組跳電，影響約160萬瓩電力，根據台電規劃，限電時間將延至17時30分，力拚今晚恢復供電，預計全台617萬戶受影響，至於是否進行第四輪限電，需視恢復供電情況而定。民眾可以參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」確定自己是否屬於本次輪流停電的C、D組。

此外，根據台電SOP（標準作業程序），限電方式包括緊急分區輪流停電與計畫性分區輪流停電2種，4年前815全台大停電輪流停電的組別是A、B組，所以這次停電組別才輪到C、D組，至於「輪流停電組別」尚有H、I、J三組，台電指出，H組為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，J組為電廠的配電變壓器引供的周邊用戶，上述組別，在輪流停電時會優先排除。（編輯：楊智傑）

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