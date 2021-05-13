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513全台大停電　台電：下午三輪總計影響617萬戶

▲今（13）日513興達電廠因事故全廠停機，造成全台大停電，台電指出總計影響617萬戶。(圖／NOWnews資料照)
▲今（13）日513興達電廠因事故全廠停機，造成全台大停電，台電指出總計影響617萬戶。(圖／NOWnews資料照)

記者許家禎／台北報導

2021-05-13 17:06:23｜2021-05-13 19:01:46

今（13）日513興達電廠因事故全廠停機，造成全台大停電。台電下午4點多召開臨時記者會，表示這次大範圍分區輪流停電，總計影響617萬戶。台電指出，這次是電網出現問題，不是發電端，強調備轉容量率都維持在10%以上，更沒有啟動閒置機組，而是把跳掉的機組恢復正常運轉，希望趕快搶救電網，盡早恢復正常供電。

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台電今日稍早指出，今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

台電發言人張廷抒表示，今天下午2點37分，高雄路北超高壓變電所匯流排故障，是電網的故障，導致興達電廠有4部機組跳機。因為電網為了要保護發電機組的安全，偵測到異常時自動跳脫，等於保護線路發揮了功能，因此才導致4部機組跳機，目前採取輪流供電。

張廷抒指出，這次事故是電網的故障，不是電源端的故障，沒有如外界說的是興達電廠冒煙，澄清那個是水蒸氣，且今天雖然天氣炎熱，但備轉容量率都維持在10%以上，目前正盡量排除故障，但為了用電安全也實施輪流停電，希望可以盡快恢復正常供電，朝晚上正常供電努力。

張廷抒表示，目前第一輪停電從15:00到15:50，影響200萬戶；第二輪停電15:50到16:40，影響193萬戶；第三輪停電16:40到17:30，影響224萬戶，總計影響大範圍輪流分區停電617萬戶。

至於工業園區供電，張廷抒表示目前沒有接到供電異常的狀況。他也說這次是C組與D組進行輪流停電，上次2017年815大停電，輪流停電為A、B組。他強調，這次停電規模沒有像上次815那麼大，停電的範圍小且復電的時間應該會比815還快，造成國人不便深感抱歉。

而台電下午5點6分發出聲明，第四輪限電時間17:30-18:20，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。是否進行第五輪限電，需視恢復供電情況而定。民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

 

 

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