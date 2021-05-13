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李妍慧推身障者整合性門診及加護病房陪病制度

竹市議員李妍慧推友善身障醫療
▲新竹市議員李妍慧（中）推「身障者整合性門診」及「加護病房陪病制度」。（圖／李妍慧提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-05-13 17:12:26

從現在開始，新竹市身障醫療將更友善！新竹市議員李妍慧表示，她推動「身障者整合性門診」跟「加護病房陪病制度」，新規定讓已年滿18歲的身障孩子，進入加護病房（ICU）家長也能陪同給予精神上的照顧。李妍慧表示，新竹市為一個各項指標領先的進步城市，謝謝市政府協助溝通新竹市各家醫院，並得到各醫院的認可與支持，未來新竹市可提供身障者醫療更多貼心照顧，這項服務將領先全國。

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李妍慧表示，身障者家庭照顧身障子女有很多艱辛，需要醫療體系更多支持。她去年在新竹市議會第十屆第4次定期會中提案，關於「年滿18歲身障孩子住進ICU，允許可以有家屬陪同」，希望市府能夠研擬相關辦法，讓身障家庭家長能夠陪同孩子進駐ICU。」日前接到市府正面回應，身障家屬跟她都很高興。

李妍慧接到的市政府衛生局回函表示，衛生局已與新竹市各大醫院召開會議，研商身障友善診療服務，並設立「身心障礙者獨立門診」或「特別窗口」事宜；另外針對有侵入式的治療或住院甚至在加護病房時將提供更友善的彈性措施，使家長可順利進入病房陪伴孩子，使其心理得到支持。

李妍慧表示，去年有家屬陳情，年滿18歲身障孩子住進ICU，但家屬卻無法在身邊陪同的困境。當家屬提到無法言語又驚恐無助的身障孩子，在加護病房度過最後一個月，淚流滿面，她心理大受衝擊，能體會為人父母難受的心情。李妍慧認為，針對身心障礙者門診及住院醫療，立法機關或是衛生主管機關應提案或訂立辦法，要求醫療院所整合醫療資源，依身心障礙者個別需求，特別以身心障礙者「心智年齡」提供醫療措施與彈性服務，而非以「生理年齡」作為標準，因此提案向新竹市政府建議「身障者整合性門診」跟「加護病房陪病」制度。

衛生局回函中說明執行辦法，在「身障者整合性門診」的部分，因為身心障礙類別樣貌繁多，且各細分科眾多，勉強為其安排一般內科、外科或家医科門診可能會影響個案就醫權益，因此可依個案需求撥打服務專線提供個別協助，新竹市衛生局已整合 ＃各醫院身心障礙者特别窗口 並放予網頁供民眾參考（衛生局網址:httns://dep.hcchb.gov.tw/ch/home.jsp?id=50222&parentpath=0, 36,37）。

另外，而在陪病規定部分，特別是針對有侵入式的治療或住院甚至在加護病房期間，能提供更友善的彈性措施，使身心障礙者心理得到支持，醫病關係更和諧順暢。

李妍慧辦公室補充去年家屬陳情案例。小乖（化名）出生時，因為第一對染色體異常缺損、早產，而發展遲緩，雖然已是滿18歲的孩子，但心智年齡只有小學年2級。在去年因為發燒不退而就醫，醫院以已年滿18歲為由，拒絕他進入兒童醫院，轉而進入成人醫院後，後確診為淋巴癌。在進行第三次化療時，因肺部嚴重感染，緊急插管進入成人加護病房。由於成人加護病房並不容許家屬全天陪伴，孩子心情上驚恐焦慮引發的痛苦遠超過疾病本身，最後不幸於九月份去世。

李妍慧辦公室統計，新竹市配合友善身障醫療的醫院包括國立台灣大學醫學院附設醫院、新竹臺大分院新竹醫院、南門綜合醫院、國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處、國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院。

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