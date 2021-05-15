今日來講股／周跌1457點！疫情加速台股修正　生技股抗跌

我是廣告 請繼續往下閱讀
他進一步指出，整體看來5月中下旬，台股的中期均線月線跟季線會形成交叉向下的，也就是說整理時間會比較久一點。整個指標股部分也可發覺在這個波段裡面，像台積電1月21日就見高點，因此均線都已交叉向下，鴻海則在3月23號見高點，即這波段從3月29日開始，輪流補漲跟投機，導致最後呈現一個前端傾斜的上升線型做一個假突破，4月26日出現一個跳空缺口之後，隔幾天就直接把缺口封閉掉。
楊基政說台股從去年底點8523點漲到今年高點17709點，總共漲了9千多點，這個波段剛好因疫情增溫的狀況做了急速修正，而以前比較沒漲到的鋼鐵、航運族群，在做一個補漲投機之後，也開始做修正，因為最近這一陣子當沖客大概都集中在長榮、陽明及中鋼這幾檔比較熱門的傳產股身上，但就整個波段上來講，它們也漲馬一個波段了，因此可以利用反彈，持股部位比較高可以做一個適度減碼。
不過， 以這幾天來看，融資的餘額大概這3天才減了300多億，餘額還維持在2千多億，因此，楊基政認為即使這波段已下殺了2千多點，事實上可發現很多成交量還是集中在當沖這個部分，今年當沖比還是非常高，融資減幅3天減300多億並不算多，以整個波段來講，融資餘額減的應該還不夠，但短線上因為已跌了2千多點，有可能醞釀一個所謂「跌深反彈」，先在下影線附近間做一個橫盤。
在美股表現部分，就技術面來看，跟台股連動較高的費城半導體指數，事實上也是跌破了季線，月季線也會形成往下交叉，楊基政說，除非收盤有辦法再攻克所謂的月線及季線，目前看起來還沒有，那斯達克指數也是微幅跌破了季線，而相對比較強是道瓊指數創高之後，現在也來回測月季附近。
因此，整體看起來美股的部分，要關注的是整個費城半導體指數部分及那斯達克指數部分能不能迅速站回季線的位置，一旦沒法攻克季線，整理時間就會拉長，而市場關注美國通膨是否讓美國被迫升息？他認為 短線上美國升息的機率不太高，那斯達克及費城半導體指數能不能趕快站回季線，才是最應該關注的地方。
至於外資動向，每天就賣超台股1、200億元，楊基政說事實上整體上看起來，如果台積電沒有轉強的話，外資是不會做大幅度的加碼，尤其台積電已領先見高點，現在又領先回來整理，外資相對還是會傾向保守一點。
當然，在疫情擴散之下，楊基政認為短線上生技族群中有獲利的部分，像瑞基、台耀這2檔周五都攻上漲停板，也反映疫情增溫的狀況，短線上生技術有當然有防疫題材，篩選部分就是選擇裡面有獲利的，這個相對來講進可攻退可守。
不過，還是要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。