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興達電廠停機引爆停電　陳其邁進駐高市府一級應變中心

▲興達電廠停機引爆停電高雄市長陳其邁進駐高市府一級應變中心坐鎮，請市民朋友鎮定、不必驚慌。(圖／截自陳其邁臉書)
▲興達電廠停機引爆停電高雄市長陳其邁進駐高市府一級應變中心坐鎮，請市民朋友鎮定、不必驚慌。(圖／截自陳其邁臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-13 17:51:54

高雄路竹路北超高壓變電所今天匯流排故障，導致興達電廠跳機停電，影響全台數百萬用戶，高雄市政府今(13)日下午緊急開設一級應變中心，市長陳其邁也立即進駐，市長陳其邁指出，政府已掌握狀況，請市民朋友鎮定、不必驚慌，查明停電原因後會向大家報告。

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▲興達發電廠於今天停機造成高雄市府四維行政中心等多處停電，消防局陸續接獲14起民眾受困電梯案，其中13起順利脫困，無人受傷。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲興達發電廠於今天停機造成高雄市府四維行政中心等多處停電，消防局陸續接獲14起民眾受困電梯案，其中13起順利脫困，無人受傷。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，為確保用電安全將採區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

其中，第一輪限電時間為下午3時至3時50分，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間為下午3時50分至4時40分，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。至於是否進行第三輪限電，需視恢復供電情況而定。

消防局也表示，興達發電廠於今天下午2點37分停機，高雄市府四維行政中心等多處停電，消防局接獲14起民眾受困電梯案，其中13起順利脫困，無人受傷。救援情形陸續回報。

同時，市府更已一級開設應變中心，交通局、警察局已在路口維持交通，確保治安順暢，，各局處待命中，籲請民眾有狀況請撥打119。

交通局表示，目前高雄市區多處路段路口號誌，就有超過200處發生紅綠燈停電失靈不亮的情況，市長陳其邁於第一時間立即指示警察局派員上街疏導，在重要幹道及國道上下匝道處指揮車流，直到停電措施結束為止。

根據統計，目前有494位警義交同仁於路口執行交通疏導作業，交通局也緊急派員在重要停電路口架設發電機供電，以確保號誌運作正常。因正值下班尖峰，車流量大，高市府呼籲用路人行經停電路口慢看停，相互禮讓，並遵守現場員警指揮依序通行。放慢車速，小心為上，順利返家。

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