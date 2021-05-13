興達電廠停機引爆停電　陳其邁進駐高市府一級應變中心

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，為確保用電安全將採區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。
其中，第一輪限電時間為下午3時至3時50分，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間為下午3時50分至4時40分，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。至於是否進行第三輪限電，需視恢復供電情況而定。
消防局也表示，興達發電廠於今天下午2點37分停機，高雄市府四維行政中心等多處停電，消防局接獲14起民眾受困電梯案，其中13起順利脫困，無人受傷。救援情形陸續回報。
同時，市府更已一級開設應變中心，交通局、警察局已在路口維持交通，確保治安順暢，，各局處待命中，籲請民眾有狀況請撥打119。
交通局表示，目前高雄市區多處路段路口號誌，就有超過200處發生紅綠燈停電失靈不亮的情況，市長陳其邁於第一時間立即指示警察局派員上街疏導，在重要幹道及國道上下匝道處指揮車流，直到停電措施結束為止。
根據統計，目前有494位警義交同仁於路口執行交通疏導作業，交通局也緊急派員在重要停電路口架設發電機供電，以確保號誌運作正常。因正值下班尖峰，車流量大，高市府呼籲用路人行經停電路口慢看停，相互禮讓，並遵守現場員警指揮依序通行。放慢車速，小心為上，順利返家。