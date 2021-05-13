  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「人與人的連結」易釀傳染成破口？日韓早已有先例

▲日韓早傳出因「人與人的連結」造成疫情擴散的案例。圖為日本東京歌舞伎町街景。（／美聯社／達志影像）
▲日韓早傳出因「人與人的連結」造成疫情擴散的案例。圖為日本東京歌舞伎町街景。（／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-13 18:01:05

台灣近日新冠肺炎（COVID-19)疫情再起，疫情指揮中心指揮官陳時中13日上午到立法院接受質詢時，說明蘆洲前獅子會長與萬華區個案（茶藝館女員工）的關聯，講到「人跟人接觸，這樣的連結」，讓「人與人的連結」一詞瞬間在網路上引起討論。不過看到疫情嚴重的日本以及韓國（南韓），過去也都曾經因為「人與人的連結」，造成當地疫情升溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本三大紅燈區之一的北海道札幌薄野紅燈區去年7月時，曾經爆出了大規模群聚傳染。綜合日本媒體報導，相關單位調查後發現，當時有數十名染疫者都是某風俗店的員工或是顧客。因為某風俗店提供了「舔乳頭」服務，卻沒有適當消毒，疑似因此發生群聚感染。根據女員工接待顧客人數推估，這項服務造成的感染規模恐達到600人。

在疫情爆發初期，日本一度認定風俗店是造成傳染快速擴散的場所之一，已故男星志村健就傳出他感染新冠肺炎的源頭是來自風俗店。

▲北海道札幌薄野紅燈區的某風俗店曾爆發大規模群聚感染。（圖／美聯社／達志影像）
▲北海道札幌薄野紅燈區的某風俗店曾爆發大規模群聚感染。（圖／美聯社／達志影像）
此外韓國釜山在4月初也傳出了風俗店群聚感染的事件，導致疫情惡化，光是一週之內就造成釜山327人染疫，當局更下令要將防疫警示從1.5級提升至2級，要所有夜生活營業場所必須全部停業。

位於首爾的梨泰院，因為較早吸收西方文化，當地逐漸形成酒吧、俱樂部匯集處，更有許多同志夜店或三溫暖選擇入駐此地。在2020年5月時傳出聲色場所群聚感染，甚至還擴散到韓國多個地區，讓當局祭出嚴格禁令，並且針對感染者進行徹查。

▲韓國也曾有聲色場所爆發大規模群聚感染。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國也曾有聲色場所爆發大規模群聚感染。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
18.04%81.96%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
40.39%59.61%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
45.12%54.88%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀