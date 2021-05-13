「人與人的連結」易釀傳染成破口？日韓早已有先例

台灣近日新冠肺炎（COVID-19)疫情再起，疫情指揮中心指揮官陳時中13日上午到立法院接受質詢時，說明蘆洲前獅子會長與萬華區個案（茶藝館女員工）的關聯，講到「人跟人接觸，這樣的連結」，讓「人與人的連結」一詞瞬間在網路上引起討論。不過看到疫情嚴重的日本以及韓國（南韓），過去也都曾經因為「人與人的連結」，造成當地疫情升溫。





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日本三大紅燈區之一的北海道札幌薄野紅燈區去年7月時，曾經爆出了大規模群聚傳染。綜合日本媒體報導，相關單位調查後發現，當時有數十名染疫者都是某風俗店的員工或是顧客。因為某風俗店提供了「舔乳頭」服務，卻沒有適當消毒，疑似因此發生群聚感染。根據女員工接待顧客人數推估，這項服務造成的感染規模恐達到600人。





在疫情爆發初期，日本一度認定風俗店是造成傳染快速擴散的場所之一，已故男星志村健就傳出他感染新冠肺炎的源頭是來自風俗店。





▲北海道札幌薄野紅燈區的某風俗店曾爆發大規模群聚感染。（圖／美聯社／達志影像）

位於首爾的梨泰院，因為較早吸收西方文化，當地逐漸形成酒吧、俱樂部匯集處，更有許多同志夜店或三溫暖選擇入駐此地。在2020年5月時傳出聲色場所群聚感染，甚至還擴散到韓國多個地區，讓當局祭出嚴格禁令，並且針對感染者進行徹查。



