影／輸電故障非缺電！林飛帆怒批「擁核派不要趁火打劫」
高雄興達電廠事故導致全國分區停電，擁核人士藉機鼓吹核電好用，核四公投領銜人黃士修更呼籲8月28日公投時支持重啟核四公投。民進黨副秘書長林飛帆氣憤在臉書發文表示，這次是輸電故障，不是缺電，擁核人士不要販賣恐慌，趁火打劫。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-13 17:48:13｜2021-05-13 19:00:30
興達電廠事故導致全國分區停電，黃士修在臉書大談，民進黨一直說，如果沒有核電也不缺電、如果再生能源可以取代核能，多數國人不支持重啟核四。」他還鼓吹「好核四，不投嗎？」
對此，林飛帆氣憤表示，今日停電事故，是輸配電網故障，不是因為缺電。
他說，台電稍早已正式說明，主要是因高雄市路竹北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出，兩部燃煤及兩部燃氣機組跳機，影響約160萬瓩電力。由於系統頻率驟降，為了穩定電網的電壓與頻率，確保電網安全，所以台電採取「低頻卸載」機制，同時緊急搶修設備。
「所以，再次強調，此次停電事故，不是缺電。」林飛帆解釋，這次事故凸顯的，不是台灣缺電，而是 跨區電網系統的風險管理的重要性，他更怒批，擁核人士的支持核四說法，是趁火打劫的販賣恐慌，非常不道德。請大家不要誤傳，杜絕假訊息。