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擔心民眾恐慌性篩檢？柯文哲：沒有症狀不需要來快篩

台北市長柯文哲在13日的臨時防疫記者會上，呼籲民眾不需要恐慌性篩檢，如果有出現上呼吸道感染的症狀再前往醫院快篩即可。
▲台北市長柯文哲在13日的臨時防疫記者會上，呼籲民眾不需要恐慌性篩檢，如果有出現上呼吸道感染的症狀再前往醫院快篩即可。（圖／記者丁上程攝，2021.05.13）

記者丁上程／台北報導

2021-05-13 17:50:50｜2021-05-13 18:22:59

新冠肺炎疫情在台灣近日來逐漸升溫，除了有華航機師與諾富特飯店的群聚感染外，獅子會前副會長、宜蘭遊藝場以及萬華阿公店也陸續傳出不明感染源的確診案例。北市府方面昨（12）日也宣布將啟動準第三階段防疫，並規劃數個快篩醫院，其中距離萬華區最近的西園醫院以及中興醫院今天也開始啟用。台北市長柯文哲也呼籲民眾，不需要沒症狀來驗心安，有症狀再來篩檢即可。

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由於萬華區域相當遼闊，遭到匡列的區域內也有許多民眾居住，但由於並非所有區域內的民眾都可能被感染，柯文哲也強調，如果有出現發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，才需要做採檢。此外即使真的有被感染，在潛伏期以內還是沒辦法檢測出確診，所以還是呼籲民眾有症狀再來篩檢。

現場記者也追問，除了有症狀的民眾外，是否會框列部分可能與確診者有近距離接觸的民眾進行篩檢？對此柯文哲則回應，通常醫學上要做檢查，還是要有試驗證，有需要才要去做檢查。「不是說每個頭痛的人都要做頭部電腦斷層。」柯文哲舉例，所以一直以來他都不太贊成普篩快篩，專業問題還是要專業的情況下做決定。

▲宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係圖。（圖／NOWnews製作）
▲宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係圖。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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