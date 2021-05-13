擔心民眾恐慌性篩檢？柯文哲：沒有症狀不需要來快篩

新冠肺炎疫情在台灣近日來逐漸升溫，除了有華航機師與諾富特飯店的群聚感染外，獅子會前副會長、宜蘭遊藝場以及萬華阿公店也陸續傳出不明感染源的確診案例。北市府方面昨（12）日也宣布將啟動準第三階段防疫，並規劃數個快篩醫院，其中距離萬華區最近的西園醫院以及中興醫院今天也開始啟用。台北市長柯文哲也呼籲民眾，不需要沒症狀來驗心安，有症狀再來篩檢即可。





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由於萬華區域相當遼闊，遭到匡列的區域內也有許多民眾居住，但由於並非所有區域內的民眾都可能被感染，柯文哲也強調，如果有出現發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，才需要做採檢。此外即使真的有被感染，在潛伏期以內還是沒辦法檢測出確診，所以還是呼籲民眾有症狀再來篩檢。





現場記者也追問，除了有症狀的民眾外，是否會框列部分可能與確診者有近距離接觸的民眾進行篩檢？對此柯文哲則回應，通常醫學上要做檢查，還是要有試驗證，有需要才要去做檢查。「不是說每個頭痛的人都要做頭部電腦斷層。」柯文哲舉例，所以一直以來他都不太贊成普篩快篩，專業問題還是要專業的情況下做決定。



