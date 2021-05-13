全台無預警大停電 起因興達港電廠供電不足 哀鴻遍野

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南科管理局表示，因興達電廠停機，南科受壓降影響，部分廠商因分區輪流停電，C、D群組受影響廠商為7家。台南及高雄園區161KV用電户(如台積電、聯電、群創)未停電，僅受壓降影響， 目前其他廠商供電正常。
台南市消防局表示，永康及新營區各有二名民眾受困電梯，皆已脫困。台南市交通局表示，台南市3500餘處號誌連線由智慧交通中心監控，停電一發生號誌立即斷線，復電後即恢復連線。因屬分區斷電，有900處至1200處號誌輪流受影響。交通局均與警察局密切聯繫，由各分局員警在各重要道路的路口協助交通疏導，並於警廣發布訊息。
有民眾在臉書上教學如何知道自家的用電組別，他說，台電的民生限電規劃將全台用電戶分為A、B、C、D、E、F、H、I、J等9組，被編為I組的特高壓工業用戶因已優先實施5階段限電措施、不會再次限電；J組是台電電廠配電線路的變壓器饋線，H組是國防、交通等要地，也都不會被限電。會被限電為【A、B、C、D、E、F】組，其中【A、B】組被歸為緊急限電組，【C、D、E、F】組歸為計劃限電組。倘若需要實施民生限電，台電將會針對C、D、E、F四組進行規劃，並從C組開始實施停電，待50分鐘後再輪到D組停電，接著才是E、F組；如果情況再更惡化，輪流停電時數將可能延長至數小時。