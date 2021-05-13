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全台無預警大停電 起因興達港電廠供電不足 哀鴻遍野

興達港電廠
▲興達港電廠（圖／民眾提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-05-13 17:55:39

今天下午2點 37分台南市多區無預警停電，影響約一萬多戶。經查為台電高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，以致供電不足無法輸出而跳機。台電立即啟動低頻卸載，3點開始執行緊急分區輪流供電機制，針對全台C組與D組進行輪流限電，同時緊急搶修設備，將陸續恢復供電。

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下午2點55分有民眾陸續接到國家災害警報訊息，顯示[電力中斷通知]：興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始執行緊急分區輪流停電，電1911或台電官網查詢。據台電台南營業處表示，興達電廠4部機組跳脫，造成供電不足而跳電。台電電力調度處下午3點開始分區限電，一次限電為50分鐘，由C,D組輪流分配供電，限電戶數約200萬戶。目前先行實施三輪，是否進行第四輪限電，需視恢復供電情況而定。民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

南科管理局表示，因興達電廠停機，南科受壓降影響，部分廠商因分區輪流停電，C、D群組受影響廠商為7家。台南及高雄園區161KV用電户(如台積電、聯電、群創)未停電，僅受壓降影響， 目前其他廠商供電正常。

台南市消防局表示，永康及新營區各有二名民眾受困電梯，皆已脫困。台南市交通局表示，台南市3500餘處號誌連線由智慧交通中心監控，停電一發生號誌立即斷線，復電後即恢復連線。因屬分區斷電，有900處至1200處號誌輪流受影響。交通局均與警察局密切聯繫，由各分局員警在各重要道路的路口協助交通疏導，並於警廣發布訊息。

有民眾在臉書上教學如何知道自家的用電組別，他說，台電的民生限電規劃將全台用電戶分為A、B、C、D、E、F、H、I、J等9組，被編為I組的特高壓工業用戶因已優先實施5階段限電措施、不會再次限電；J組是台電電廠配電線路的變壓器饋線，H組是國防、交通等要地，也都不會被限電。會被限電為【A、B、C、D、E、F】組，其中【A、B】組被歸為緊急限電組，【C、D、E、F】組歸為計劃限電組。倘若需要實施民生限電，台電將會針對C、D、E、F四組進行規劃，並從C組開始實施停電，待50分鐘後再輪到D組停電，接著才是E、F組；如果情況再更惡化，輪流停電時數將可能延長至數小時。

▲民眾臉書貼文輪流停電組別教學（圖／翻攝自臉書）
▲民眾臉書貼文輪流停電組別教學（圖／翻攝自臉書）
 

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