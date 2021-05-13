全台分區限電　陳其邁：大概九點前都會受到影響

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陳其邁說，一個饋線供應的總電量大概是300萬瓩，影響的戶數大概是200萬戶，一開始的時候是C組的饋線，後來跳到D組饋線，目前每50分鐘，C、D組的饋線都會輪流的停、供電，每一個饋線組影響的範圍不限於只有高雄地區，只要是全台灣屬於C、D組的饋線都會受到影響。
陳其邁指出，截至17點36分，消防局有26個通報，有一些大樓受困部分，有24個已經排除，有1個在救援當中；而受到停電影響，高雄市區有超過200處發生紅綠燈停電失靈不亮的情況，因時值下班時間，車流量大，警察局也在第一時間把就派出大量的警察的人力，採路口站崗，現有494位警義交同仁於路口執行交通疏導作業，交通局也緊急派員在重要停電路口架設發電機供電，以確保號誌運作正常；至於捷運紅線、橘線正常，輕軌的供電也正常，但路口因為有號誌故障，所以也加派警力來協助維持整個路口的順暢。
而工業區的部分，到目前為止，大多數的工業區都已經恢復供電；醫院除了一家醫院採用備用電源，其他的供電都沒有受到影響、長照機構、社會機構等，這些相關的社福機構也都採取的一些正常的因應作為，目前都正常，至於其他區公所轄下的各區政的各業管的範圍，裡面並沒有任何緊急通報的事件。
而被問到這次事件造成全台用電都受影響，是否凸顯出長期南電北送政策的問題，陳其邁強調，這個是另外一個問題，但是怎麼樣確保電源供應無虞，中央政府跟地方政府都有責任，必須有穩定的電源的開發，那當然也必須有穩定的輸配電系統。
經發局強調，高雄市轄內電廠包含興達、大林及南部電廠，發電機組及再生能源發電設備總發電量達491.5億度，然目前全市用電量僅311.9億度，約占本市總發電量的63.45%、用電無虞，本次停電事故係因設備故障所致，請民眾勿以訛傳訛造成恐慌。