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全台分區限電　陳其邁：大概九點前都會受到影響

停電強碰下班時間，高雄市長陳其邁表示，希望市民配合交通員警的指揮，共體時艱。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.13）
▲停電強碰下班時間，高雄市長陳其邁表示，希望市民配合交通員警的指揮，共體時艱。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.13）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-13 18:00:54｜2021-05-13 18:23:05

高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降，高雄市長陳其邁今（13）日下午指出，目前的狀況是C、D兩組，每一個饋線機組輪流供電跟停電，全台灣屬於C、D組的饋線都會受到影響，目前預估大概今晚9點之前都會受到停供電影響。

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高雄市長陳其邁表示，今天下午2點37分跳電，在2點42分左右就在高雄市政府召開應變會議，但後來發現範圍擴大，連電話、手機也受到很大影響，所以在3點20左右，高雄市政府就成立一級應變中心，目前預估大概9點前都會受到停供電影響。

陳其邁說，一個饋線供應的總電量大概是300萬瓩，影響的戶數大概是200萬戶，一開始的時候是C組的饋線，後來跳到D組饋線，目前每50分鐘，C、D組的饋線都會輪流的停、供電，每一個饋線組影響的範圍不限於只有高雄地區，只要是全台灣屬於C、D組的饋線都會受到影響。

▲受到停電影響，陸續傳出有民眾受困電梯。（圖／翻攝畫面）
▲受到停電影響，陸續傳出有民眾受困電梯。（圖／翻攝畫面）
陳其邁指出，截至17點36分，消防局有26個通報，有一些大樓受困部分，有24個已經排除，有1個在救援當中；而受到停電影響，高雄市區有超過200處發生紅綠燈停電失靈不亮的情況，因時值下班時間，車流量大，警察局也在第一時間把就派出大量的警察的人力，採路口站崗，現有494位警義交同仁於路口執行交通疏導作業，交通局也緊急派員在重要停電路口架設發電機供電，以確保號誌運作正常；至於捷運紅線、橘線正常，輕軌的供電也正常，但路口因為有號誌故障，所以也加派警力來協助維持整個路口的順暢。

而工業區的部分，到目前為止，大多數的工業區都已經恢復供電；醫院除了一家醫院採用備用電源，其他的供電都沒有受到影響、長照機構、社會機構等，這些相關的社福機構也都採取的一些正常的因應作為，目前都正常，至於其他區公所轄下的各區政的各業管的範圍，裡面並沒有任何緊急通報的事件。

而被問到這次事件造成全台用電都受影響，是否凸顯出長期南電北送政策的問題，陳其邁強調，這個是另外一個問題，但是怎麼樣確保電源供應無虞，中央政府跟地方政府都有責任，必須有穩定的電源的開發，那當然也必須有穩定的輸配電系統。

經發局強調，高雄市轄內電廠包含興達、大林及南部電廠，發電機組及再生能源發電設備總發電量達491.5億度，然目前全市用電量僅311.9億度，約占本市總發電量的63.45%、用電無虞，本次停電事故係因設備故障所致，請民眾勿以訛傳訛造成恐慌。

▲今日下午全台大停電，高雄市政府也隨即在下午3點20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.13）
▲今日下午全台大停電，高雄市政府也隨即在下午3點20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.13）
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