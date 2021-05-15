NOW著地球聊／人間煉獄！印度疫情為什麼會大爆炸？

印度近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情急遽升溫，引起全世界關注。其實印度今年（2021）年初疫情一度趨緩，每日新增大約1萬例左右，其中大多為無症狀或是輕症患者，莫迪（Narendra Modi）政府信心喊話「已經擊敗了新冠病毒」，沒想到短短4個月的時間，印度已連續多日單日新增逾40萬例，醫院爆滿、火葬場24小時運轉，儼然已淪為「人間煉獄」。

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印度第2波疫情期間，一名50歲婦人因為染疫在家中身亡，由於當地救護車已經無法播出時間，街坊鄰居也害怕病毒而不願出借汽車，最後只好由婦人的兒子、女婿，以「三貼」的方式騎摩托車前往火葬場。這樣的人倫悲劇現在幾乎天天在印度各地上演，凸顯出印度政府失能、醫療體系崩潰的窘境。

印度老百姓陷入孤立無援的困境，只能在社群網站上發出求救訊息，透過Tag寶萊塢明星、歌手或是網紅引起大眾關注；慈善機構或是非營利組織在網路上廣傳醫療訊息、物資援助的資訊，大眾逐漸形成一個網路互助網。但這也讓外界擔憂，印度只有約3成的人口能夠使用網路，其餘7成的人恐怕會成為這次疫情中的弱勢。

國內民眾也關心在印台灣人的處境，至5月10日，我國駐印度代表處已有10人確診，約是整個外館的5分之1，其中有2人出現重症，由外交部調度專機協助回國治療。由於現在國內華航機師傳出群聚感染，約300名機師正在檢疫，交通部表示難以組成撤僑班機，呼籲國人搭乘日本航空轉機回國； 許多台人可能暫時無法回國，駐印度代表葛葆萱也表示，將會堅守崗位，繼續領導駐處對印度的業務。

印度早前疫情控制得當，因此中央政府開始出現鬆懈。總理莫迪決定3、4月的地區議會選舉如期進行，而被譽為「全球最大規模的宗教慶典」、每隔12年才舉行一次的「大壺節」（Kumbh Mela）也因為疫情趨緩，從1月辦到4月30日。

大壺節是印度教的重要節日之一，印度近14億的人口中，有10億人為印度教徒，對主打「印度民族主義」的莫迪來說，廣大的信徒是最重要的票源，因此即使有專家警告大規模群聚的風險，莫迪仍然執意開放宗教活動。今年的大壺節吸引超過900萬人前往恆河及週邊城市赫爾德瓦爾（Haridwar），稠密的人口在河水中胼手胝足、相濡以沫，讓這條印度「聖河」成為病毒傳播的溫床。

大壺節開幕5天內就傳出超過2000人確診，且疫情快速蔓延至印度各地，雪上加霜的是印度境內發現了傳播力更強，甚至能夠大幅降低疫苗保護力的變種病毒「B.1.617」。科學家指出，變種病毒恐怕能將疫苗保護力降低至10%-25%；世界衛生組織（WHO）更將其升級為「引發全球擔憂」的變種病毒，並警告，若印度疫情持續失控，變種病毒恐怕將主宰全世界的第三波疫情。

面對嚴峻的疫情局勢，美國密西根大學（University of Michigan）流行病學家穆可吉博士（Dr Bhramar Mukherjee）透過數據分析，印度疫情可能在5月中旬到達疫情高峰，每日約新增80萬到100萬例，死亡人數則將在5月底到達高峰，每日約4500人死亡。同樣令人擔憂的是，印度目前疫苗接種率不到2%，即使政府開放所有成年人接種疫苗，《路透社》預估，印度需要花2個月的時個才能把月產8000萬劑疫苗提升至1.1億劑。

《BBC》報導分析從印度的疫情發展趨勢，指出「防疫鬆懈」是最大的原因，舉辦宗教活動、競選造勢形成主要的防疫破口。關注印度疫情慘烈的同時，也必須認知到「封閉國界」是無法成功隔絕病毒傳播，特別是印度裔移民遍佈各地。國際此時伸出的援手，正凸顯出病毒傳播沒有國界，只有合作才能夠遏止疫情。