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鎮瀾宮聯名「媽祖涼涼按摩神器」 大甲媽加持日常必備

鎮瀾宮聯名「媽祖涼涼按摩神器」 大甲媽加持日常必備
▲鎮瀾宮聯名「媽祖涼涼按摩神器」今天舉行過火儀式，由副董事長鄭銘坤與黃怡綾聯手。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.13)

記者金武鳯/台中報導

2021-05-13 18:51:27｜2021-05-13 18:55:51

三月瘋媽祖熱潮已過，但鎮瀾宮大甲媽神威顯赫，搶著與鎮瀾宮聯名商品依舊絡繹於途。專業代購歐美精品的音樂紅心品牌，嚴選販賣的一款按摩滾珠瓶，受到大甲媽指示改版推出鎮瀾宮聯名款「媽祖涼涼按摩神器」，今日在鎮瀾宮進行過爐儀式，總經理黃怡綾祈請媽祖加持，希望藉助媽祖庇佑與媽祖涼涼按摩神器紓壓，讓痠痛不再打亂大家生活。

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▲鎮瀾宮聯名「媽祖涼涼按摩神器」今天進行過爐儀式。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.13)
▲鎮瀾宮聯名「媽祖涼涼按摩神器」今天進行過爐儀式。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.13)
 

過爐儀式由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與黃怡綾聯手進行。黃怡綾表示，現今工作及高壓環境下，身體疲憊與腰酸背痛都不再是銀髮族的事!尤其，不論上班、運動、追劇或滑手機等，因為長時間使用某個肌腱群，或長時間維持一個姿勢都會讓身體感到不適。為此，紅心音樂嚴選一款按摩滾珠瓶，提供民眾隨身攜帶，藉由按摩紓解身體疲累。

▲鎮瀾宮聯名推出的「媽祖涼涼按摩神器」
▲鎮瀾宮聯名推出的「媽祖涼涼按摩神器」 ，三滾珠頭設計，塗抹無死角。（圖／業者提 供）
 

家住大甲的黃怡綾說，她是媽祖信徒，遇有工作上的困擾都會去請示媽祖。第三代改版為「媽祖涼涼按摩神器」就是得到媽祖啟示。最大亮點是「特殊三頭滾珠」設計，可以無死角塗抹，且攜帶方便，塗抹後涼涼不刺痛，有助身心壓力放鬆。目前在紅心音樂網站、大甲媽買足等網站發行，未來將進軍超商及藥局鋪貨。

今年度大甲媽祖遶境期間，黃怡綾安排一輛「媽祖涼涼胖卡車」，陪著信徒一起參與9天8夜遶境，沿途參與信徒身體疲累時，都會到媽祖涼涼胖卡車放鬆一下，坐在按摩椅上讓工作人員使用『媽祖涼涼胜肽按摩神器』按摩，尤其全程徒步最容易感受腿部及腰部痠痛，透過特殊三頭滾珠設計的無死角塗抹，及胜肽技術深層滲透，使用者咸感舒暢!

 

 

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