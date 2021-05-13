全台無預警大停電 台中市長盧秀燕第一時間啟動應變

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此外，消防局獲報電梯受困25件、受困人員33人，現已全數救出脫困。路口監視器約60組、停車場34處、iBike 24處運作受停電影響，各單位已積極處理排除問題中。她提醒，台電此波停電不確定影響多久，呼籲民眾暫時勿搭乘電梯、小心火燭、留意安全，她已指示警察局加派巡邏人力，守護治安，請市民放心。
市長也指出，由於部分衛生所停電，恐影響所內冷藏保存的COVID-19疫苗，因此衛生局立即啟動疫苗安置運送計畫，將所內疫苗運送至衛生局存放。
警察局表示，由於停電造成交通號誌停止運作，警察局立即啟動交通號誌「停電專案」，動員警力前往重要路口指揮，包含台灣大道、文心路、五權西路等各重要交通要道及交流道匝道口，同時加派義交大隊提早到崗疏導。此外，警察局也預先啟動「維安專案」，加強重要特定場所如銀行等安全，守護治安。
台中捷運綠線上路首次碰上大規模停電，對此，台中捷運公司說明，捷運用電為161KV特高壓饋線，屬於交通用電，供電順序優於民生用電、工業用電，因此不受供電調度影響，捷運綠線正常營運。
社會局指出，因此次停電為分區停電，目前有5家公托、3家親子館受影響，已請公托開啟窗戶加強通風，大門皆可手動開啟，各中心人員及受托小孩皆安全無受影響；另親子館部分，已請工作人員協助開窗，並請來館民眾至戶外通風處。