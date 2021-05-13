南市府災害應變中心二級開設　南科各園區供電正常

今（13）日下午因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，造成全台大停電，台南市政府表示，今日下午4時半災害應變中心二級開設，經各單位回報，截至下午6點30分左右，掌握的災情包括消防局接獲17件電梯受困案件、受困20人已全部脫困，含消防局協助救出15人、自行脫困5人，至於南科目前各園區供電正常。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-05-13 19:17:44
台南市政府表示，為確保電網安全，目前採取分區輪流供電機制，台南區域目前採C、D組輪流供電，初步影響42萬餘戶，台南市長黃偉哲在得知停電、分區供電的消息後，隨即指示市政府人員進駐災害應變中心，掌握災情，立即處理。
台南市警察局指出，台南市全市因停電導致交通號誌停擺共1,154處，警察局也已經派員至現場以人力指揮，疏導下班的車潮，並於警廣發布交通訊息，交通局則指出，大約有900處至1,200處號誌輪流受影響，至目前為止台鐵、高鐵全線班次正常，台南航空站及海運等也正常營運，市區客運的各轉運站、電巴路線、公車動態也都運作正常，但停車場運作情形，現在包括海安、環河街、萬昌街、公園南路、民生路等幾處停車場因受到停電影響，為避免影響民眾停車權益，已請業者人工開閘放車。
而高科技產業眾多的南部科學工業園區，台南市政府說，在今日的停電事件中，各園區均受壓降影響，而經調查回報因分區輪流停電受影響廠商為7家，台南及高雄園區161KV用電户（如台積電、聯電、群創）均未停電，僅受壓降影響，目前南科各園區供電正常。