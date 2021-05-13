513大停電！經長王美花率台電鞠躬致歉 晚間8點全面復電
今（13）日下午全台發生大規模停電，造成約400萬戶、1010萬戶次受到影響，而在晚間6點40分，經濟部長王美花與台電高層對外說明表示，由於高雄的超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠無法輸出電力，2部燃煤及2燃氣機組跳機而導致供電不足，王美花也帶著台電高層向社會致歉。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-13 20:00:01｜2021-05-13 21:07:46
王美花表示，在下午2時37分，高雄興達電廠因事故全廠停機，雖然有備轉的機組，但沒有辦法這麼快反應，燃氣機組重啟要2個小時，燃煤機組要6個小時，所以有時間差，要到晚間9時40分才能完全恢復。不過稍早有消息指出，由於興達電廠燃煤機組提早並聯，因此台電預計今晚8時，可恢復全面供電。
王美花說，由於為了電網安全，台電必須要採取卸載，以便後續修理，因此必須進行分區輪流供電，影響約400萬戶，因為事故造成全台限電，「經濟部跟台電同仁一起向社會各界致歉。」
台電電力調度處處長吳進忠表示，此次總共影響的電力約220萬瓩電力，大約佔尖峰承載6%，少了之後頻率驟降，因此啟動卸載機制，會有這樣的結果大概包還幾個原因，第一個是台電5月的尖峰負載預測為3500萬瓩，但今天的尖峰約有3670萬瓩，再加上目前林口三號機、麥寮三號機、核三廠一號機正在進行例行維修，下周就會回歸，三組供電能力約有240萬瓩。
另外缺水也是也有影響，吳進忠指出， 因為水文狀況不好，配合節水措施，導致水力機組減少供電能力。台電自自15點開始，採分區輪流停電方式，每50分鐘停電約200萬戶，預定19點10分以後，影響戶數逐漸縮小，8點有望全面恢復。