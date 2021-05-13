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女星《百想》全開深V到肚臍　「她」前面保守後面全露！

▲朴河宣（左起）、金素妍、張英南、李絮、金所炫大開深V，性感十足。（圖／tiktok_stage）
▲朴河宣（左起）、金素妍、張英南、李絮、金所炫大開深V，性感十足。（圖／tiktok_stage）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-13 20:07:16

南韓一年一度影劇盛典《百想藝術大賞》今（13日）來到第57屆，紅毯於台灣時間晚間6點20分登場，典禮8點正式開始，因疫情關係全程採直播方式揭獎。今紅毯星光熠熠，入圍藝人幾乎全出席，紅毯再成為眾女星的「比美大會」，尤其朴河宣、金素妍、張英南、李絮、金所炫等人都開深V，「少女時代」俞利雖然前面保守，但後背幾乎全露，各個誠意十足。

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▲主持人秀智（右）走甜美路線。（圖／tiktok_stage）
▲主持人秀智（右）走甜美路線。（圖／tiktok_stage）
本屆《百想藝術大賞》由申東燁、秀智擔任主持人，秀智化身洋娃娃，穿上黑色禮服，上半身採透視薄紗設計，好身材全現。因《梨泰院Class》成名的李周映，今走冷酷路線，穿西裝打領帶的模樣，帥氣指數完全不輸場上男星。

Krystal（鄭秀晶）今穿平口貼身禮服，好身材若隱若現；而有「小全智賢」稱號的金賢秀，近期因《Penthouse上流戰爭》知名度大開，她場上不遑多讓，以裸色薄紗戰服登上紅毯。在《素媛》中飾演被欺負的8歲女孩、再到《屍速列車2》擔任要角的李蕊，則以雪白公主形象視人，模樣甜美可愛。

朴河宣、金素妍、張英南、李絮、金所炫等人今禮服大開深V，「少女時代」俞利雖然胸前保守，但大方裸露美背，各個性感十足。男星部分，因《黑道律師文森佐》再擄獲眾多粉絲的宋仲基，則化身白馬王子步上紅毯，他將與《上流戰爭》嚴基俊、《雖然是精神病但沒關係》金秀賢、《惡之花》李準基、《怪物》申河均等人角逐視帝，典禮精彩可期。

▲李周映穿西裝打領帶的模樣帥翻。（圖／tiktok_stage）
▲李周映穿西裝打領帶的模樣帥翻。（圖／tiktok_stage）
▲Krystal今穿平口貼身禮服，好身材若隱若現。（圖／tiktok_stage）
▲Krystal今穿平口貼身禮服，好身材若隱若現。（圖／tiktok_stage）
▲朴河宣穿著最大膽。（圖／tiktok_stage）
▲朴河宣穿著最大膽。（圖／tiktok_stage）
▲金素妍今晚角逐最佳女主角。（圖／tiktok_stage）
▲金素妍今晚角逐最佳女主角。（圖／tiktok_stage）
▲李絮胸前幾乎開到肚臍。（圖／tiktok_stage）
▲李絮胸前幾乎開到肚臍。（圖／tiktok_stage）
▲俞利（右）背部全都露。（圖／tiktok_stage）
▲俞利（右）背部全都露。（圖／tiktok_stage）
▲宋仲基化身白馬王子。（圖／tiktok_stage）
▲宋仲基化身白馬王子。（圖／tiktok_stage）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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