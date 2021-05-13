柯文哲：現在首要降低感染活性　若失控就會像印度一樣

新冠肺炎近日在台灣疫情又逐漸升溫，其中台北市萬華區阿公店的群聚感染持續擴大。台北市政府方面連續兩天都在萬華區進行清潔消毒工作，台北市長柯文哲今（13）日晚間也到萬華區龍山國中視察。接受媒體訪問時，柯文哲也再次對外呼籲，現階段首要目標是降低群體間的感染活性，更表示若疫情失控，恐怕疫情會像現在的印度一樣。





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根據中央防疫指揮中心公佈的資料，確診案例足跡遍及雙北地區，台北市政府方面也逐一針對各個地點進行清潔消毒工作。柯文哲強調，越是混亂的時候，不管心中有什麼不滿，還是按照中央的步驟。而針對確診者的疫調資料，柯文哲也強調中央公布他才會公布，在這之前北市府該準備的會先去準備，這個時間不要再去怪來怪去，先解決問題。





柯文哲表示，過去防疫策略是假設台灣內部沒有人確診，但現在得轉換成旁邊有人被感染，但是要限制不要傳染給更多人。「如果他傳染給更多的人就會失控，就像現在印度一樣。」柯文哲強調，現階段不能再讓感染鏈擴大，先撐過接下來這三天再看下一步該怎麼做。



