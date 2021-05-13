  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

柯文哲：現在首要降低感染活性　若失控就會像印度一樣

台北市長柯文哲13日晚間前往萬華區龍山國中視察環保局清消工作。
▲台北市長柯文哲13日晚間前往萬華區龍山國中視察環保局清消工作。（圖／記者丁上程攝，2021.05.13）

記者丁上程／台北報導

2021-05-13 20:11:03｜2021-05-13 20:23:11

新冠肺炎近日在台灣疫情又逐漸升溫，其中台北市萬華區阿公店的群聚感染持續擴大。台北市政府方面連續兩天都在萬華區進行清潔消毒工作，台北市長柯文哲今（13）日晚間也到萬華區龍山國中視察。接受媒體訪問時，柯文哲也再次對外呼籲，現階段首要目標是降低群體間的感染活性，更表示若疫情失控，恐怕疫情會像現在的印度一樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據中央防疫指揮中心公佈的資料，確診案例足跡遍及雙北地區，台北市政府方面也逐一針對各個地點進行清潔消毒工作。柯文哲強調，越是混亂的時候，不管心中有什麼不滿，還是按照中央的步驟。而針對確診者的疫調資料，柯文哲也強調中央公布他才會公布，在這之前北市府該準備的會先去準備，這個時間不要再去怪來怪去，先解決問題。

柯文哲表示，過去防疫策略是假設台灣內部沒有人確診，但現在得轉換成旁邊有人被感染，但是要限制不要傳染給更多人。「如果他傳染給更多的人就會失控，就像現在印度一樣。」柯文哲強調，現階段不能再讓感染鏈擴大，先撐過接下來這三天再看下一步該怎麼做。

▲宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係圖。（圖／NOWnews製作）
▲宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係圖。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
17.75%82.25%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.14%58.86%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
41.54%58.46%
2021-05-10-2021-05-13
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀