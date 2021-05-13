台電分區停電　屏縣府召開緊急應變會議因應

受到興達電廠電力無法輸出而跳機，台電13日下午15時開始採取緊急分區輪流停電，全縣共14個鄉鎮住戶受影響，縣府緊急召開停電緊急應變小組會議因應，由於機關、醫院等重要公共單位不在輪停範圍，縣長潘孟安指示，警消人員務必加派人力在停電區域重要路口指揮交通，預防民眾受困大樓電梯，掌握沿海養殖戶受損狀況。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-13 20:30:21
緊急應變小組會議邀集台電屏東區處、縣府城鄉、衛生、工務、農業、水利及民政等局處首長與會。在停電時段縣內未有重大事故發生，6起民眾受困電梯事件也已協助脫困。
台電說明為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，C組範圍包括內埔、崁頂、潮州、萬丹、萬巒、竹田、新埤、東港、林邊、佳冬、麟洛、南州、琉球等鄉共15萬7008戶，D組為萬丹、新園、東港、南州、萬巒、新埤、潮州、林邊等共9萬4951戶，每次停電50分鐘，在設備未修復恢復供電前，二組鄉鎮住戶將會輪流停電。
由於依照台電搶修進度，入夜前仍會採取輪流停電措施，潘孟安指示，停電區域的鄉鎮，重要路口務必加派警力維持交通順暢，各警義消也應隨時待命，排除民眾可能受困大樓電梯情形。此外沿海地區是高經濟養殖重鎮，農業處也應將停電訊息轉知養殖戶，以免造成損失。
潘孟安最後要求各局處單位隨時掌握訊息，並透過跑馬燈、line推播等管道讓輪流停電的14個鄉鎮民眾瞭解停電時間，將停電影響降至最低。