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高美館入館人次遞減　文化局：評估宜全面

▲高美館於109年下半年進行大規模館舍整修休館半年。（圖／高市府文化局提供）
▲高美館於109年下半年進行大規模館舍整修休館半年。（圖／高市府文化局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-13 20:28:38

針對高雄市議員13日以高美館近兩年入館人次遞減，關心行政法人經營狀況。高市府文化局表示，高美館係因啟動入館售票制以提高自籌收入；加上改制後積極爭取中央補助改造館舍及戶外環境，內外陸續工程影響觀眾入館動線及意願，造成入館人次減少；再加上109年遇新冠疫情及下半年大規模館舍整修休館半年，導致人數持續下滑，非經營不善。

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文化局強調，法人營運績效的評估宜全面兼顧，包括各項績效指標的達成、創新事項的研訂與成效、自籌款達成率及觀眾滿意度等。入館人次數據變動受大環境影響，也因法人業務重點而消長，高市府作為監督機關，會審酌檢討入館人次變動的原因。

文化局表示，高美館106年7月改制行政法人之後，積極籌備自辦國際售票特展，3年來在專業成長上備受專業領域肯定，如展覽空間改造情形，獲TID Award公共空間類「金獎」、金點設計獎及2020台灣光環境獎等肯定。展覽方面，更在近3年「十大公辦好展覽」兩度拿下第一名等多項殊榮。

▲ ▲高美館106年7月改制行政法人後，積極籌備自辦國際售票特展。（圖／高市府文化局提供）
▲ ▲高美館106年7月改制行政法人後，積極籌備自辦國際售票特展。（圖／高市府文化局提供）
文化局進一步說明，高美館努力建立藝企合作促成國際特展，包含泰德美術館特展、太陽雨、刺青：身之印等特展；及偏鄉學童參與藝文活動，像是國際扶輪3510贊助萬名偏鄉學生到美術館參觀等。

至於行政法人評鑑部分，市府依據高雄市專業文化機構、高雄市立圖書館及高雄流行音樂中心三法人各自績效評鑑原則之規定辦理。以高雄市專業文化機構為例，所聘請文化、藝術、教育專業或與經營管理相關領域背景之學者專家必須超過委員半數以上，且包括產業界人士或組織經營專業人士，以兼顧法人不同面向執行成效的評量。

市府站在監督機關立場，與法人保持臂距原則，除了董事聘任之外，法人館長或執行長並由監督機關提名，法人預決算均經市府審核與監督，平時溝通管道暢通，並未有放任之情事。行政法人的運作已超過三年，組織制度與業務方向隨社會脈動與市府政策進行調整與檢討，文化局未來將持續提出策進作為，促使高雄市各文化機構再進一步提升專業治理與永續經營。

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