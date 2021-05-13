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傅崐萁入監服刑近一年　13日晚間假釋出獄

傅崐萁回應 沒有參選首都市長打算
▲無黨籍立委傅崐萁去年帶職入監服刑，今天晚間7時許假釋出獄，刻意從側門離開。中央社記者林俊耀攝

中央社

2021-05-13 21:46:45

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）無黨籍立委傅崐萁炒作凱聚等股票判刑定讞，去年帶職入監服刑，在外役監收到保護命令後，今天晚間7時許假釋出獄，刻意從側門離開，避開媒體。須在24小時內到花蓮地檢署報到。

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花蓮自強外役監教化科長林華彥晚間接受媒體採訪指出，今天晚間約7時收到台灣高檢署的保護管束命令電子公文後，隨即釋放傅崐萁，約晚間7時30分釋放。

林華彥指出，因尊重傅崐萁個人意願，改以側門離去，僅知道有司機來接，並不清楚有沒有其他人來迎接；由於傅崐萁已被裁定假釋期間付保護管束，按規定將於24小時內至花蓮地檢署報到。

無黨籍立委傅崐萁服務處主任陳文卿傍晚也在自強外役監大門外等待，直到晚間7時30分經獄方告知，才知道傅崐萁已經搭車離去，他說「委員這次真的很想低調」。

傅崐萁晚間7時43分透過服務處群組發布新聞稿，「讓大家守候與等待，辛苦了！由於近日疫情嚴峻，為避免群聚感染風險，希望大家能早點休息，待二、三天後，崐萁再親自向敬愛的鄉親與大眾問候，敬祝大家身體健康、平安」。

全案緣於，傅崐萁因炒作凱聚等股票被判刑2年10月定讞，去年5月25日帶職（立法委員職務）入花蓮監獄服刑，他先前另涉合機炒股案及假離婚案已執行1年1月，台灣高等法院去年6月間裁定，傅崐萁3罪應執行3年10月。

傅崐萁去年12月間因遴選並獲准移往花蓮自強外役監至今，外役監今年4月初以他累進處遇分數達標，提報假釋；初審認定他符合資格，已向上提報給矯正署審查；法務部矯正署12日核准後，檢方聲請台灣高等法院裁定保護管束，高院今天作出裁定，得抗告。傅崐萁晚間7時許出獄。（編輯：黃世雅）1100513

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