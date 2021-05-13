P聯盟／沒停電！冠軍賽G3　勇士延長賽險勝夢想家

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次節夢想家找回外線火力，三分球9投5中，李德威投進中距離兩分球，成功反超，不過勇士多點開花，雙洋將塞瑟夫、辛特力一外一內連拿5分，上半場打完勇士仍以52:47領先。
易籃後發生小插曲，第三節還有7分多鐘，勇士新生代本土中鋒曾祥鈞和洋將希克斯爭搶籃板，後者不甚跌倒壓到前者的右腳，膝蓋不是倒臥場邊，由隊友攙扶下場，場邊檢查後，坐上擔架送醫檢查。
第三節雙方展開拉鋸戰，剩下2分鐘，勇士拉出一波8:2強勢收尾，張宗憲三分球、塞瑟夫籃下得手，再砍進三分球連拿5分，以87:78進入決勝節。
第四節林志傑三分球開局，曾文鼎、蔡文誠本土接連開砲，拉開雙位數領先，希克斯積極拚搶籃板，上罰球線連續得分緊咬落後，剩下28秒，張宗憲壓哨三分球，裁判回放確認進球無效。
倒數12.08秒，僅差3分，場面緊張連叫2次暫停，楊敬敏擺脫防守砍進追平三分球，最後5.88秒，張宗憲中距離得手逆轉，但希克斯不到1秒就快攻切入，再度追平，林志傑0.56秒接球出手落空，雙方以101:101平手進入延長賽。
延長賽，辛特力連頭帶切連拿8分，拉開領先也幫助富邦鎖定勝利，夢想家最後關頭熄火，無緣逆轉。辛特力全場攻下22分16籃板12助攻「大三元」個人本季第1次，也是勇士團隊第1人，總冠軍賽則第3次。