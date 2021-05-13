P聯盟／沒停電！冠軍賽G3　勇士延長賽險勝夢想家

P. LEAGUE+總冠軍賽G3今(13)日在台新夢想家主場彰化體育館進行，因疫情關係「閉門」舉行，不僅沒遇上停電還打進本季第一次延長賽，勇士洋將辛特力在延長賽獨拿9分，全場繳出「大三元」，幫助球隊以114:110獲勝，系列賽2:1領先。

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延長賽，辛特力連頭帶切連拿8分，拉開領先也幫助富邦鎖定勝利，夢想家最後關頭熄火，無緣逆轉。辛特力全場攻下22分16籃板12助攻「大三元」個人本季第1次，也是勇士團隊第1人，總冠軍賽則第3次。