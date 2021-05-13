發生什麼事？513大停電原委一次看　全台千萬戶次受影響

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513全台大停電，事出突然，台電公司稱是因為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為了確保電力系統安全，台電採取分區輪流供電機制，針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，自下午15時起，共計實施5輪限電措施，每次50分鐘，累計限電量達1550萬瓩，受影響限電戶次累計約有1010萬戶次。
限電措施啟動後，不少活動都受到波及，中央、地方政府都停電，就連因本土疫情延燒而在台北市林森南路疾管署召開的指揮中心記者會直播也因此斷訊，記者會現場更停電約10秒，台電官網的停電查詢及通報系統通通無法連結，部分路口交通號誌燈受影響，一度造成交通大亂，百貨賣場、影院餐廳、科學園區也都有災情，損失難估計，各地哀鴻遍野。
台電公司也緊急在16時30分召開記者會，針對停電事故進行說明，指出這次停電沒有像先前2017年815停電規模那麼大，預計晚間就能恢復供電，而上次停電受影響是A、B組，所以這次換C、D組輪流供電，並對造成民眾不便表示歉意。
對此，總統蔡英文於第一時間在臉書上強調，政府已初步掌握相關狀況，並正緊急修復處理，要民眾保持冷靜不用驚慌，隨後在晚間19時發表談話，為全台大停電事故向國人致歉，並稱此次是因「輸配電電網問題」而起，她說，今天的備轉容量率有10.01%，電廠發電都正常，但這同時也凸顯台灣分區供電均衡、電網風險管理的重要性。
行政院長蘇貞昌也因造成民眾的不便致歉，同時稱他已要求台電儘速解決問題、儘速復電，並與副院長沈榮津、經濟部長王美花於事發後立即前往台電應變中心聽取事故簡報與因應作為。
晚間經濟部長王美花也召開記者會，稱為了電網安全，台電必須要採取卸載，以便後續修理，因此必須進行分區輪流供電，影響約400萬戶，因為事故造成全台限電，「經濟部跟台電同仁一起向社會各界致歉」。
台電原先預估要到晚間21時40分才能完全恢復供電，不過經濟部在19時許就在臉書上宣布，由於興達電廠燃煤機組提早併聯，因此台電預計今晚20時就可恢復全面供電，為513停電之亂畫下句點。