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《精神病》吳正世頒《百想》男配角　信封打開自己得獎！

▲吳正世自己頒給自己「最佳男配角」。（圖／tiktok_stage）
▲吳正世自己頒給自己「最佳男配角」。（圖／tiktok_stage）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-13 21:51:53

南韓一年一度影劇盛典第57屆《百想藝術大賞》今（13日）晚間8點登場，因疫情關係全程採直播方式揭獎。本屆「電視部門」的「最佳男配角」與「最佳女配角」，由夯劇《雖然是精神病但沒關係》的吳正世，以及《驅魔麵館》廉惠蘭拿下，2人上台皆不敢置信。 

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▲吳正世（左）打開信封看到自己名字傻眼，同劇搭檔金秀賢（右）開心為他鼓掌。（圖／tiktok_stage）
▲吳正世（左）打開信封看到自己名字傻眼，同劇搭檔金秀賢（右）開心為他鼓掌。（圖／tiktok_stage）
吳正世今以「最佳男配角」頒獎嘉賓、「最佳男配角」入圍者身分出席，在揭曉該獎得主時，他打開信封看到自己名字後，另一位頒獎人金善映立即退位，讓吳正世發表感言，男主角金秀賢則開心到不斷鼓掌。而「最佳女配角」由另一部夯劇《驅魔麵館》的廉惠蘭拿下，她打敗《Penthouse上流戰爭》申恩慶、《雖然是精神病但沒關係》張英南、《哲仁王后》車清華等超強勁敵，從座位起身就開始皺眉不敢置信，台上哽咽感謝大家。

本屆「電影部門」的「最佳男配角」與「最佳女配角」則由《魔鬼對決》的朴正民、《Three sisters》金善映拿下，金善映才剛從台上下台就立即得獎，台上開心到流淚，哽咽感謝大家。

▲廉惠蘭不敢相信自己會得獎。（圖／tiktok_stage）
▲廉惠蘭不敢相信自己會得獎。（圖／tiktok_stage）
▲金善映發表感言講到哭。（圖／tiktok_stage）
▲金善映發表感言講到哭。（圖／tiktok_stage）
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