本土確診連環爆！醫列「3件事」被驗證：不能掉以輕心

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對此，臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》於13日發文表示，從這兩天數十例的本土感染事件中，其實驗證了幾件事情：
第一， 粉專指出通常超級傳播者不是因為身上的病毒超級多，或者他的病毒傳播力特別強，「而是他超級會到處跑，而且衛生習慣超級不好。」
第二，粉專建議喝酒的地方不要去，表示酒精會影響大腦前額葉的衝動控制，喝了酒的人很難要求他再遵守什麼防疫規定，「所以只要是有人喝酒的場合，你自己不管喝不喝，最好都閃遠一點。防疫期間酒精請噴在手上不用倒進嘴裡」。
第三，粉專指出菸酒嫖賭這些習慣通常是一整組的，這些衝動都和大腦多巴胺迴路的成癮機制有關，「有一種癮的人容易再有其他的癮。為了你的財務和健康，這些習慣你最好一個都不要有」。
《MedPartner 美的好朋友》表示，雖然現今好不容易將感染大致串連起來，但仍不能掉以輕心，「因為這只能查出『感染可能是從哪裡來的』，並沒有辦法確認『沒有其他感染源又跑出去了』，接下來每一天一樣要非常警戒」。文末也勸告民眾都應勤洗手、戴口罩、保持社交距離、避免出入人多的公共場所、安裝台灣社交距離APP，「扎扎實實將防疫基本功通通搬出來就對了！」（編輯：陳雅雲）
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