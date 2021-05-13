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本土確診連環爆！醫列「3件事」被驗證：不能掉以輕心

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日召開記者會，說明國內COVID-19疫苗開打時程。（圖／指揮中心提供）
▲近期台灣新冠肺炎本土疫情持續發燒，臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》就點出「3件事」表示被驗證。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 23:59:30｜2021-05-14 00:09:04

近期台灣新冠肺炎本土疫情持續發燒，中央流行疫情指揮中心13日公布13例本土個案，引發民眾憂心忡忡。對此，臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》根據近日本土感染擴大事件，點出「3件事」被驗證，最後也喊話表示「不能掉以輕心！」

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中央流行疫情指揮中心13日公布13例本土個案，其中9例與案1203群聚相關，4例與臺北市萬華區茶藝館群聚相關，1例感染源待釐清。其中值得注意的是，指揮中心表示案1203群聚相關個案中，有部分個案曾至台北市萬華區茶藝館活動；此外，萬華區茶藝館群聚相關個案中，有個案曾至宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件之關聯性。

▲指揮中心13日證實，北市萬華確診者、新北蘆洲獅子會群聚案之間有「人跟人的連結」，圖為宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心13日證實，北市萬華確診者、新北蘆洲獅子會群聚案之間有「人跟人的連結」，圖為宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係。（圖／NOWnews製作）
對此，臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》於13日發文表示，從這兩天數十例的本土感染事件中，其實驗證了幾件事情：

第一， 粉專指出通常超級傳播者不是因為身上的病毒超級多，或者他的病毒傳播力特別強，「而是他超級會到處跑，而且衛生習慣超級不好。」

第二，粉專建議喝酒的地方不要去，表示酒精會影響大腦前額葉的衝動控制，喝了酒的人很難要求他再遵守什麼防疫規定，「所以只要是有人喝酒的場合，你自己不管喝不喝，最好都閃遠一點。防疫期間酒精請噴在手上不用倒進嘴裡」。

第三，粉專指出菸酒嫖賭這些習慣通常是一整組的，這些衝動都和大腦多巴胺迴路的成癮機制有關，「有一種癮的人容易再有其他的癮。為了你的財務和健康，這些習慣你最好一個都不要有」。

《MedPartner 美的好朋友》表示，雖然現今好不容易將感染大致串連起來，但仍不能掉以輕心，「因為這只能查出『感染可能是從哪裡來的』，並沒有辦法確認『沒有其他感染源又跑出去了』，接下來每一天一樣要非常警戒」。文末也勸告民眾都應勤洗手、戴口罩、保持社交距離、避免出入人多的公共場所、安裝台灣社交距離APP，「扎扎實實將防疫基本功通通搬出來就對了！」（編輯：陳雅雲）

▲臉書粉專《MedPartner
▲臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》指出，這兩天數十例的本土感染事件中，驗證了3件事情。（圖／翻攝MedPartner 美的好朋友臉書粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

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