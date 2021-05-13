P聯盟／差點輸球！最後3秒被追平　許總：學到教訓

P. LEAGUE+總冠軍賽G3今(13)日在彰化體育館進行，一度領先雙位數的富邦勇士在最後3秒遭對手快攻追平，進入本季首度延長賽，所幸最後以4分之差險勝，總教練許晉哲賽後直言學到教訓。
記者鍾東穎/彰化報導
2021-05-13 22:44:14｜2021-05-13 23:17:06
富邦整場數度領先達雙位數，但總被夢想家拉近，第四節剩下12秒，先被楊敬敏砍進追平三分球，下一波富邦反擊，張宗憲成功執行戰術跳投拿到2分領先，關鍵最後3秒回防不及，遭夢想家洋將希克斯快攻追平，將比賽拖進延長賽。
許晉哲賽後表示，「我有問球員，我自己的習慣會犯規，讓對方罰球，球員開會討論讓他們好好的守一球，當然我也相信球員，最後大家也看到結果，文誠被阿敏投進三分球。」
「接下去我們叫了暫停，宗憲也執行了那個戰術投進了，可是投進之後，我們回到最基本的這件事，沒有回防，那個鏡頭很像2012年，田壘灌籃，我叫著大家回、回，可是就是沒有回，球就是往前場傳了，希克斯跑了，全場變2打1。」許晉哲解釋。
富邦學到教訓，許晉哲說，「宗憲投進，我們的人好像覺得已經結束了，所以才被對方跑那個快攻，我當然知道比賽還沒結束，不過也是給我們一個教訓，那個教訓給我們，或不只我們，有看這比賽的人，不要隨便放掉，也讓我們球員學到教訓。」