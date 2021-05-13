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北市證實：聯合醫院2病患確診肺炎

本土疫情
▲中央流行疫情指揮中心13日接獲某醫院通報2名住院病患確診為武漢肺炎，初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

中央社

2021-05-13 22:53:29｜2021-05-14 00:22:59

（中央社記者陳婕翎台北13日電）中央流行疫情指揮中心表示，今天接獲某醫院通報2名住院病患確診為武漢肺炎，隨即偕同相關衛生單位至該醫院進行調查防治。台北市衛生局長晚間證實是聯合醫院，並表示已開始進行清潔消毒工作，該隔離的就隔離，不會慌張。

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台北市衛生局長黃世傑表示，已把確診病患轉到負壓隔離病房，現在開始清空相關區域，暫時不要收病人，按照SOP開始進行清潔消毒工作，其他細節要問聯合醫院。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間表示，經初步調查2名確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者為60多歲男性及女性，9日至該院急診就醫，並分別於9日及10日入住該院不同病房。

莊人祥說，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

莊人祥說明，已隨即於今天晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括，確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者，立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

另外，該院急（門）診營運降載，並全面清消。暫停收治疑似武漢肺炎確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

聯合醫院回應，相關細節由指揮中心統一公告為主，目前院方已開始進行清消作業，並請相關人員居家隔離或自主健康管理。（編輯：陳政偉）1100513

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