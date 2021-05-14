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日億萬富豪12月搭俄羅斯太空船　前往國際太空站

▲日本億萬富豪前澤友作。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本億萬富豪前澤友作。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-14 05:55:06

（ 中央社莫斯科13日綜合外電報導） 俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天表示，日本億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）和他的助理平野陽三（YozoHirano）將是下批前往國際太空站（ISS）旅客。

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俄羅斯聯邦太空總署在聲明稿中表示，前澤和平野將登上俄羅斯的聯合號（Soyuz）MS-20太空船，聯合號預定12月8日從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonurcosmodrome）發射升空。

45歲的前澤從事電子商務致富，也打算參加美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）太空船2023年繞月旅行計畫。

俄羅斯聯邦太空總署還表示，前澤和平野將先從6月在莫斯科郊區不對外開放的城鎮星城（Star City）內的加加林太空培訓中心（Yuri Gagarin CosmonautTraining Centre）開始。製片人平野將記錄這次太空站旅行。

俄羅斯聯邦太空總署表示，這趟飛行將歷時12天，將由俄羅斯太空人米塞金（Alexander Misurkin）帶隊。

俄羅斯聯邦太空總署引述前澤的話說：「我對太空生活的樣貌十分好奇，所以打算親自去一探究竟，並在我的YouTube頻道分享。」

這將是有三個座位的聯合號太空船，首次把兩個座位提供給旅客。上一次聯合號太空船載旅客上國際太空站是在2009年，這名旅客是加拿大太陽劇團（ Cirquedu Soleil）共同創辦人拉里貝代（Guy Laliberte）。

SpaceX去年成功重複使用已執行過任務的火箭，把美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空人送上國際太空站後，俄羅斯聯邦太空總署失去獨家載運太空人上太空站的地位。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100513

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