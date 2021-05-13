和平院區出現群聚感染？陳時中明上午會面柯文哲談防疫

新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，今（13）日晚間聯合醫院和平院區傳出院內傳染的情況。台北市長柯文哲晚間先是前往龍山國中視察清消情況，之後更前往和平院區視察。晚間北市防疫指揮官、副市長黃珊珊也在臉書上PO文證實和平院區感染一事，而事態似乎轉趨嚴重，身兼防疫指揮官的衛福部長陳時中，明天上午也將前往台北市政府與柯文哲會面，並在會後一同召開記者會。





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柯文哲在臉書上PO文表示，稍早指揮中心已經宣布，臺北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院後幾天出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。目前與確診者有接觸的病患、醫護人員，都已經匡列。依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為，密切接觸者已經完成採檢。病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，明天轉送防疫旅館。至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。





柯文哲強調，晚間我也到和平醫院看過，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，請市民朋友不要恐慌。明天我會與衛福部陳時中部長開會，再向大家做完整報告！





黃珊珊表示，萬華疫情嚴峻，確診人數激增，和平醫院也發現住院病患確診，但是今天一整天我們都已經處理並匡列接觸者，包括醫護及相關清潔人員都已經移至安心檢疫所居家隔離，明天還會陸續移出居隔人員，另外未被匡列者也會協助進駐警消醫護加油棧，讓醫護同仁暫時休息，門診部今天也已經完成大清消，不接受現場掛號，急診部則是暫時停止全面清消。



